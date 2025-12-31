Οι αθλητικές μεταδόσεις 31/12/2025

Ματς για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής, το πρωτάθλημα της Σαουδικής Αραβίας και το ΝΒΑ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (31/12/2025):

17:25 COSMOTE SPORT 2 HD Νέομ – Αλ Ίτιχαντ Roshn Saudi League

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ισημερινή Γουινέα – Αλγερία Κύπελλο Εθνών Αφρικής

18:00 ΕΡΤ Sports 3 Σουδάν – Μπουρκίνα Φάσο Κύπελλο Εθνών Αφρικής

19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Αλ Κολούντ – Αλ Χιλάλ Roshn Saudi League

20:00 COSMOTE SPORT 7 HD Σάρλοτ Χόρνετς – Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς NBA

21:00 ΕΡΤ Sports 2 Μοζαμβίκη – Καμερούν Κύπελλο Εθνών Αφρικής

21:00 ΕΡΤ Sports 3 Γκαμπόν – Ακτή Ελεφαντοστού Κύπελλο Εθνών Αφρικής

22:30 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς – Φοίνιξ Σανς NBA