Φόβοι για serial killer στο Χιούστον: Περισσότερα από 30 πτώματα ανασύρθηκαν μέσα στο 2025 – Τι απαντούν οι αρχές

Τα πτώματα περισσότερων από 30 ανθρώπων, ο καθένας με πολύ διαφορετικούς τρόπους θανάτου, ανασύρθηκαν φέτος σε όρμους της περιοχής του Χιούστον -και οι ντόπιοι φοβούνται ότι ένας ανερχόμενος κατά συρροή δολοφόνος μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερος, ενώ τα δημοσιεύματα για serial killer αυξάνονται.

Την περασμένη εβδομάδα, τρία πτώματα ανασύρθηκαν κοντά στους κόλπους του Χάρις στην κομητεία Χιούστον. Οι νέες ανακαλύψεις ανέβασαν τον συνολικό αριθμό των πτωμάτων που ανασύρθηκαν στους βάλτους στο τέλος του έτους σε 34, μόλις ένα λιγότερο από το ρεκόρ του 2024, όπως ανέφερε η εφημερίδα Houston Chronicle.

Πολλοί βασίστηκαν στις φήμες που έγιναν viral στα social media ότι οι θάνατοι ήταν έργο ενός serial killer.

«Τα μαθηματικά είναι απλά, νομίζω ότι υπάρχει ένας κατά συρροή δολοφόνος. Τώρα βλέπω τη σελίδα «foryou» (σ.σ. στο TikTok) στη Νεβάδα, και ακόμη και στη Νεβάδα μιλάνε για το Μπάφαλο Μπαγιού, οπότε είναι τόσο άσχημα που φτάνει σε μια άλλη πολιτεία, πέρα ​​από τα όρια της πολιτείας», δήλωσε ο Χουάν Σαντόβαλ, ένας τουρίστας στο Χιούστον, στο ABC 13.

«Πρέπει να υπάρχει κάποιος εκεί έξω, έτσι δεν είναι; Επειδή είναι γελοίο το γεγονός ότι τόσοι πολλοί άνθρωποι πεθαίνουν στον κόλπο, νομίζω ότι είναι ατυχές το γεγονός ότι δεν έχουν βρει το άτομο», πρόσθεσε ο φίλος του Σαντόβαλ, Έρικ Κορτέζ.

Οι αρχές του Χιούστον προσπαθούν να αποτρέψουν τις φήμες και να καθησυχάσουν τους ανήσυχους ντόπιους.

«Δεν υπάρχει τίποτα, τίποτα, και θέλω να είμαι ξεκάθαρος, για να δείξω ότι υπάρχει κάποιος που λειτουργεί εδώ ως serial killer. Υπάρχουν πολλοί λόγοι για αυτούς τους θανάτους. Κανένας από αυτούς δεν είναι ένας κατά συρροή δολοφόνος», δήλωσε ο Εισαγγελέας της Κομητείας Χάρις, Σον Τίρ, στο KPRC.

To 40% των θανάτων είναι απροσδιόριστοι

Οι εκθέσεις νεκροψίας για τα πτώματα που βρέθηκαν στο Buffalo Bayou στις 22 και 24 Δεκεμβρίου εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Ο ποταμός Μπάφαλο εκτείνεται σε μήκος περίπου 80 χιλιομέτρων μέσα από το Χιούστον και συνδέεται με πολλές από τις πλωτές οδούς της πόλης, συμπεριλαμβανομένων των οδών Brays Bayou, Carpenters Bayou, Greens Bayou, Sims Bayou και White Oak Bayou. Το Χιούστον έχει συνολικά περίπου 2.500 χιλιόμετρα από κόλπους και πλωτές οδούς.

Ο Σον Τίρ απέδωσε πολλούς από τους θανάτους στο «τεράστιο πρόβλημα των αστέγων» του Χιούστον, σε προβλήματα ψυχικής υγείας και κατάχρησης ουσιών.

«Είναι ένα γεγονός που δεν είναι γνωστό, αλλά όταν μπαίνεις στον ορμητικό άνεμο, είναι πολύ δύσκολο να βγεις. Όταν το συνδυάσεις αυτό με κάποιον που έχει κάνει χρήση κάποιας ουσίας, κάποιον που είναι μεθυσμένος με κάποιο τρόπο, το κάνει ακόμα πιο δύσκολο», τόνισε.

«Ναι, υπάρχουν φορές που ανακτούμε πτώματα που τοποθετήθηκαν στον κόλπο έπειτα από έγκλημα, αναμφίβολα, αλλά αυτό δεν είναι κάτι που συμβαίνει τακτικά», πρόσθεσε.

Σχεδόν 200 πτώματα έχουν ανακτηθεί από το τεράστιο δίκτυο λόφων της πόλης από το 2017, σύμφωνα με τα αρχεία ιατροδικαστή που ελήφθησαν από το KPRC.

Περίπου το 40% των θανάτων αναφέρθηκαν ως «απροσδιόριστοι», που σημαίνει ότι οι ερευνητές δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν εάν οι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ατυχήματα, αυτοκτονίες ή ανθρωποκτονίες.