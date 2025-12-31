ΑΑΔΕ: Από 1/1 η υποβολή στο Μητρώο του ετήσιου αρχείου εισοδημάτων

  • Η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει στους φορείς του Δημοσίου Τομέα την υποχρέωση αρχικής εγγραφής και επικαιροποίησης στοιχείων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων, η οποία είναι διαθέσιμη από 31/12.
  • Για το φορολογικό έτος 2025, η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2026 και λήγει στις 15 Ιανουαρίου 2026. Η αποστολή των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων εισοδημάτων ξεκινά στις 16 Ιανουαρίου 2026 και λήγει στις 27 Φεβρουαρίου 2026.
  • Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εγγραφής ή επικαιροποίησης, θα επιβάλλονται πρόστιμα ύψους 2.500 ευρώ στα ευθυνόμενα πρόσωπα. Η έγκαιρη ανταπόκριση των φορέων είναι καθοριστική για τη διασταύρωση και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.
Tην υποχρέωση αρχικής εγγραφής νέων υπόχρεων φορέων και επικαιροποίησης των στοιχείων των ήδη εγγεγραμμένων φορέων στην ψηφιακή εφαρμογή του Μητρώου Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων, η οποία θα είναι διαθέσιμη από σήμερα 31/12 και ώρα 13:00, υπενθυμίζει στους φορείς του Δημοσίου Τομέα, με ανακοίνωσή της, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).

Για τους φορείς που είναι υπόχρεοι για την αποστολή αρχείων για το φορολογικό έτος 2025, η προθεσμία αρχικής εγγραφής ή/και τροποποίησης στοιχείων ξεκινά την Πέμπτη 1/1/2026 και λήγει την Πέμπτη 15/1/2026.

Επισημαίνεται ότι η προθεσμία για την καταχώριση μεταβολών στα ευθυνόμενα πρόσωπα πραγματοποιείται έως και την Παρασκευή 27/02/2026.

Για την καταχώριση των απαιτούμενων κατά περίπτωση στοιχείων, οι υπόχρεοι εισέρχονται στην εφαρμογή μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Εισόδημα > Μητρώο υπόχρεων υποβολής ετήσιου αρχείου εισοδημάτων.

Επισημαίνεται ότι σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης αρχικής εγγραφής ή μη επικαιροποίησης των στοιχείων του φορέα στο Μητρώο, θα επιβάλλονται πρόστιμα στα ευθυνόμενα πρόσωπα ύψους 2.500 ευρώ.

Επιπλέον η προθεσμία αποστολής των ετήσιων ηλεκτρονικών αρχείων με τα στοιχεία εισοδημάτων και λοιπών ποσών (αποδοχές, συντάξεις, αμοιβές από επιχειρηματική δραστηριότητα, μερίσματα, τόκοι, δικαιώματα) για τη διασταύρωση και προσυμπλήρωσή τους στις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2025 ξεκινά την Παρασκευή 16/01/2026 και λήγει την Παρασκευή 27/02/2026, σύμφωνα με την απόφαση του διοικητή ΑΑΔΕ (Α.1195/2025).

Στην ίδια ανακοίνωση η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει ότι στο Μητρώο εγγράφονται οι φορείς του Δημοσίου Τομέα που έχουν υποχρέωση να αποστέλλουν ετησίως στην ΑΑΔΕ στοιχεία συγκεκριμένων εισοδημάτων και λοιπών ποσών, καθώς και τα ευθυνόμενα πρόσωπα των φορέων αυτών. Η έγκαιρη ανταπόκριση των φορέων είναι καθοριστική για την διασταύρωση και την προσυμπλήρωση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία του Μητρώου οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521:

Τηλεφωνικά: Στο 1521, χωρίς χρέωση εργάσιμες ημέρες, 7:00 – 20:00.

Ψηφιακά: Μέσω της πλατφόρμας my1521, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, επιλέγοντας: Εκκαθαριστές Δημοσίου > Μητρώο Υπόχρεων Υποβολής Ετήσιου Αρχείου Εισοδημάτων > Εγγραφή στο Μητρώο

07:40 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

«Τέλος χρόνου» για τα τέλη Κυκλοφορίας. Ποιες φορολογικές υποχρεώσεις πρέπει να πληρωθούν σήμερα

Τελευταία εργάσιμη του 2025 σήμερα και, πριν αλλάξει η χρονιά, λήγει η προθεσμία για μια σειρά...
07:16 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα λειτουργήσει η αγορά την τελευταία ημέρα του χρόνου – Με το βλέμμα στις εκπτώσεις οι καταναλωτές

«Αυλαία» κάνει σήμερα η εορταστική περίοδος, με τους εμπόρους να κάνουν «ταμείο». Την ίδια στι...
21:12 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΑΑΔΕ: Επιπλέον καταβολές επιστροφής ενοικίου 8,9 εκατ. ευρώ σε 39,3 χιλιάδες δικαιούχους

Επιπλέον 8,9 εκατ. ευρώ καταβλήθηκαν σήμερα στους τραπεζικούς λογαριασμούς 39.330 δικαιούχων ε...
19:35 , Τρίτη 30 Δεκεμβρίου 2025

ΕΥΔΑΠ: Τι αλλάζει στα τιμολόγια από 1η Ιανουαρίου 2026 – Πρόγραμμα 2,5 δισ. για θωράκιση της Αττικής από τη λειψυδρία

Με ανακοίνωσή της, η ΕΥΔΑΠ ενημερώνει το καταναλωτικό κοινό για τις επικείμενες αναπροσαρμογές...
