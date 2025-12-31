Καιρός: Με τσουχτερό κρύο, βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις στα ορεινά θα αποχαιρετήσουμε το 2025 – Οι προβλέψεις για την Πρωτοχρονιά

Με χειμωνιάτικο σκηνικό, αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, ισχυρούς βοριάδες και ασθενείς χιονοπτώσεις σε ορεινές και κατά τόπους χαμηλότερες περιοχές θα αποχαιρετήσουμε το 2025 και θα υποδεχτούμε το νέο έτος. Οι μετεωρολόγοι κάνουν λόγο για μια σύντομη αλλά καθαρά χειμωνιάτικη ψυχρή εισβολή, που δεν θα έχει διάρκεια ή ένταση, ενώ τα φαινόμενα θα αρχίσουν να υποχωρούν από το μεσημέρι της Πρωτοχρονιάς.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ για σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου, ο καιρός θα παρουσιάσει βροχές, καταιγίδες και χιονοπτώσεις σχεδόν σε ολόκληρη τη χώρα. Στα βόρεια προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, και στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι καταιγίδες. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά και ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 5 με 7 μποφόρ, ενώ το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα φτάσουν πρόσκαιρα έως και τα 8 μποφόρ. Στα νότια τμήματα, μέχρι το μεσημέρι, θα επικρατήσουν δυτικοί άνεμοι ίδιας έντασης. Η θερμοκρασία θα πέσει αισθητά: στα βόρεια θα φτάσει μόλις τους 5 με 7 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 βαθμούς. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί σε πολλές ηπειρωτικές περιοχές, ιδίως στα βόρεια, κυρίως το πρωί και το βράδυ, και κατά τόπους θα είναι ισχυρός.

Οι προβλέψεις των μετεωρολόγων

Ο Θοδωρής Κολυδάς εξηγεί ότι, σύμφωνα με το τελευταίο προγνωστικό μοντέλο ECMWF, από τα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας, που δημιουργεί καθαρά χειμωνιάτικη διάταξη, χωρίς όμως τη συνοδεία ενός οργανωμένου βαρομετρικού χαμηλού.

Αυτό σημαίνει ότι τα ηπειρωτικά δεν θα επηρεαστούν ιδιαίτερα, ενώ το Αιγαίο και η Κρήτη θα δεχτούν περισσότερα φαινόμενα. Στο Αιγαίο, από το πρωί έως το μεσημέρι, αναμένονται ασθενείς βροχές, οι οποίες σε περιοχές με χαμηλές θερμοκρασίες θα μετατραπούν πρόσκαιρα σε χιονόνερο ή χιόνι, κυρίως στα βόρεια και κεντρικά νησιωτικά τμήματα, αλλά και τοπικά χαμηλότερα.

Στην Κρήτη, τα φαινόμενα θα εντοπιστούν στα βόρεια και κεντρικά, με βροχές, χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, ενδεχομένως και σε ημιορεινές περιοχές. Ο ίδιος τονίζει πως «το βασικό χαρακτηριστικό είναι η σύντομη διάρκεια» και πως ο καιρός θα παρουσιάσει αισθητή βελτίωση μετά το μεσημέρι.

Στα ανώτερα στρώματα της τροπόσφαιρας διέρχεται ένας ρηχός αλλά ενεργός αυλώνας. Η διάταξη αυτή ευνοεί τη σύγκλιση και την ανύψωση των ψυχρών αερίων μαζών, χωρίς όμως να υπάρχει βαθύ ή οργανωμένο χαμηλό.

Ο Γιώργος Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «πασπάλες χιονιού» σε χαμηλά υψόμετρα τις επόμενες δύο ημέρες. Οι χιονοπτώσεις δεν θα είναι έντονες, με έμφαση στην Εύβοια και στα ορεινά. Δεν αποκλείεται, όμως, να σημειωθούν χιονοπτώσεις μέχρι και τις ακτές σε περιοχές όπως η Καβάλα, η Θάσος και η Σαμοθράκη. Στην Αττική, μετά το ρεβεγιόν, προβλέπεται ασθενής χιονόπτωση στα ορεινά και ενδεχομένως νιφάδες σε χαμηλότερα υψόμετρα, με το κρύο να γίνεται εντονότερο λόγω των ισχυρών βοριάδων.

Η μετεωρολόγος της ΕΡΤ, Νικολέτα Ζιακοπούλου, επισημαίνει ότι από την παραμονή της Πρωτοχρονιάς ο καιρός θα είναι καθαρά χειμωνιάτικος. Στην Αττική, η θερμοκρασία θα κυμανθεί γύρω στους 9 βαθμούς το πρωί, όμως μέσα στη μέρα θα πέσει απότομα. Αναμένονται χιονοπτώσεις σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές, ενώ από τον Άγιο Στέφανο και βορειότερα ενδέχεται να πέσουν νιφάδες, χωρίς όμως προβλήματα. Την Πρωτοχρονιά ο καιρός θα είναι γενικά ηλιόλουστος, χωρίς μεταβολή της θερμοκρασίας.

Η Ηλιάνα Κουτσούπη από τον ALPHA προβλέπει για την παραμονή της Πρωτοχρονιάς χιονόνερο στα βόρεια προάστια της Αττικής και στη συνέχεια χιονοπτώσεις στην Πάρνηθα και την Πεντέλη, χωρίς να αποκλείει ασθενή φαινόμενα στον Υμηττό. Όπως διευκρινίζει, τα φαινόμενα δεν θα έχουν ένταση ούτε διάρκεια.

Ο Κλέαρχος Μαρουσάκης αναφέρει ότι αναμένεται χιονόστρωση στην Πάρνηθα και τοπικά στην Πεντέλη, ενώ προσθέτει ότι η Πρωτοχρονιά προσφέρεται για εξόρμηση στα ορεινά, χωρίς να υπάρξουν δυσκολίες.

Ισχυρός παγετός καταγράφηκε το πρωί της Τρίτης 30 Δεκεμβρίου, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, με τη χαμηλότερη θερμοκρασία στο Οχυρό Νευροκοπίου να φτάνει τους -8,6 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το δίκτυο meteo.gr.

Η πρόγνωση από τον Τάσο Αρνιακό

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του ANT1, Τάσο Αρνιακό «με απότομη ψυχρή εισβολή, η οποία αναμένεται να έχει διάρκεια λίγων ωρών, θα υποδεχθεί η χώρα μας το 2026. Το κύμα κακοκαιρίας θα επηρεάσει περιοχές της επικράτειας ακριβώς με την αλλαγή του χρόνου, φέρνοντας ισχυρές βροχές και χιονοπτώσεις σε αρκετές περιοχές.

Από την Πρωτοχρονιά τα ξημερώματα έως και το μεσημέρι, η ένταση των φαινομένων θα είναι αισθητή κυρίως σε παραθαλάσσιες και ηπειρωτικές περιοχές. Ήδη από το βράδυ της Τρίτης, σημειώνονται βροχές στην Κρήτη, τις Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και την Πελοπόννησο. Παράλληλα, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έχουν αρχίσει να πέφτουν σε ορεινές περιοχές όπως ο Παρνασσός, η Κίτσονα, η Νίτη, τα Βαρδούσια, το Παναχαϊκό, το Μαίναλο και ο Ταΰγετος.

Τα χιονοπτώσεις θα ενταθούν τις πρωινές ώρες της Πρωτοχρονιάς, φτάνοντας μέχρι και περιοχές της Ανατολικής Στερεάς, από τη Λαμία και νοτιότερα. Στην Αττική, αναμένονται πρόσκαιρες χιονοπτώσεις σε ορεινά και ημιορεινά τμήματα από τα 300 μέτρα υψόμετρο και πάνω. Ωστόσο, τα φαινόμενα δεν προβλέπεται να διαρκέσουν για πολύ, καθώς από το μεσημέρι και μετά ο καιρός θα αρχίσει σταδιακά να βελτιώνεται.

Αυτό που θα παραμείνει είναι το τσουχτερό κρύο, με τις θερμοκρασίες να σημειώνουν κατακόρυφη πτώση έως και 10 βαθμούς σε σχέση με τα σημερινά επίπεδα. Ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, ο υδράργυρος αναμένεται να πέσει έως τους −10°C, με ολικό παγετό σε αρκετές περιοχές.

Οι πιο παγωμένες ζώνες θα είναι το Νευροκόπι, η Κοζάνη, η Καστοριά, η Φλώρινα, η Πτολεμαΐδα, το Μέτσοβο και το Παρανέστι, σύμφωνα με τις μετεωρολογικές προβλέψεις.»

Πού αναμένεται να χιονίσει

Αναμένονται χιονοπτώσεις από το πρωί της 31ης Δεκεμβρίου σε πολλές περιοχές της βόρειας Ελλάδας, όπως η Χαλκιδική, η Θάσος, αλλά και τα ορεινά της Θεσσαλίας και της Ανατολικής Μακεδονίας.

Μέχρι το μεσημέρι, χιόνια προβλέπονται και σε περιοχές όπως τα Αροάνια Όρη, ο Παρνασσός, τα Βαρδούσια και η Εύβοια, ακόμα και σε υψόμετρα κοντά στα 200 μέτρα. Από το απόγευμα, τα φαινόμενα θα περάσουν στο Βόρειο Αιγαίο, τη Λήμνο και τη Σκύρο.

Η πρόγνωση της ΕΜΥ

Στα βόρεια λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο. Στην υπόλοιπη χώρα αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ στο νότιο Αιγαίο μέχρι το μεσημέρι θα εκδηλωθούν και καταιγίδες. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά – ημιορεινά της ηπειρωτικής χώρας και της Εύβοιας.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και πρόσκαιρα το πρωί στο βορειοανατολικό Αιγαίο τοπικά έως 8 μποφόρ, ενώ στα νότια μέχρι το μεσημέρι θα επικρατούν δυτικοί άνεμοι με την ίδια ένταση.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση σε όλη σχεδόν τη χώρα και δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 7 και στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 10 με 12, ενώ θα φτάσει στα δυτικά και τα νησιά του βορείου Αιγαίου τους 13 με 15 και στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 18 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές ή χιονόνερο στην κεντρική Μακεδονία και κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά – ημιορεινά και από το απόγευμα πρόσκαιρα και σε περιοχές της ανατολικής Μακεδονίας με χαμηλό υψόμετρο.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στα θαλάσσια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα θαλάσσια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -04 (μείον τέσσερα) έως 05 με 07 βαθμούς. Στη δυτική Μακεδονία από -08 (μέιον οκτώ) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στα ορεινά και τα βόρεια ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Τα φαινόμενα από το μεσημέρι και από τα βόρεια βαθμιαία θα σταματήσουν.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 και στο Ιόνιο τοπικά έως 6, που γρήγορα θα ενισχυθούν στα 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 13 με 15 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από -05 (μέιον πέντε) έως 03 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βόρεια χιονόνερο και στα ορεινά – ημιορεινά ασθενείς χιονοπτώσεις. Μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις πρώτες πρωινές ώρες στη νότια Πελοπόννησο και την περιοχή των Κυθήρων.

Ανεμοι: Βόρειοι 5 με 6 και στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες και την Εύβοια τοπικά έως 7 μποφόρ. Βαθμιαίια από το μεσημέρι θα εξασθενήσουν στα 3 με 5 και στα βόρεια τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 12 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια η μέγιστη θα είναι 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα γρήγορα θα εξασθενήσουν.

Ανεμοι: Από δυτικές διευθύνσεις 5 με 7 που γρήγορα θα στραφούν σε βορείων διευθύνσεων 4 με 6 και από αργά το απόγευμα 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 15 με 17 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και στην περιοιχή Σάμου – Ικαρίας και στα Δωδεκάνησα μέχρι το μεσημέρι σποραδικές καταιγίδες. Αργά το βράδυ είναι πιθανό να χιονίσει στα βορειότερα νησιά του ανατολικού Αιγαίου.

Ανεμοι: Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από βόρειες διευθύνσεις 6 με 8 που γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 4 με 6 και από αργά το απόγευμα στα 3 με 5 μποφόρ. Στα Δωδεκάνησα δυτικοί 5 με 7 στρεφόμενοι βαθμιαία σε βόρειους βορειοδυτικούς 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 13 και στα Δωδεκάνησα από 12 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αυξημένες εφώσεις με τοπικές βροχές κατά διαστήματα. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν αρχικά στα ορεινά και από το βράδυ πρόσκαιρα και σε περιοχές με υψόμετρο μεγαλύτερο από 350 -400 μέτρα περίπου.

Ανεμοι: Βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά μέχρι το απόγευμα τοπικά έως 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 03 έως 11 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με παροδικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 5 με 6 και στα θαλάσσια τις πρωινές ώρες τοπικά έως 7 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από -01 (μείον ένα) έως 06 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 01-01-2026 (ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ)

Στα δυτικά και τα βόρεια σχεδόν αίθριος καιρός, με λίγες τοπικές νεφώσεις έως τις πρωινές ώρες στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τα ανατολικά τμήματα της Χαλικιδικής, όπου θα σημειωθούν κατά τόπους ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά και τα ημιορεινά και χιονόνερο σε περιοχές με χαμηλό υψόμετρο. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με τοπικές βροχές, στα βορειότερα χιονόνερο και πρόσκαιρες χιονοπτώσεις στα ορεινά καθώς και στα κεντρικά και τα βόρεια ημειορεινά. Μετά το μεσημέρι τα φαινόμενα στις περισσότερες περιοχές θα σταματήσουν και μόνον στην Κρήτη θα συνεχιστούν μέχρι το βράδυ.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα πελάγη έως 6 μποφόρ, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα νότια και θα κυμανθεί σε χαμηλά επίπεδα σε όλη τη χώρα. Δεν θα ξεπεράσει στα βόρεια τους 5 με 6 βαθμούς, στα ανατολικά ηπειρωτικά τους 7 με 10 και στην υπόλοιπη χώρα τους 11 με 13 και τοπικά στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 14 με 15 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και τις βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 02-01-2026

Αρχικά σχεδόν αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας με λίγες τοπικές νεφώσεις που γρήγορα στα δυτικά θα αυξηθούν. Από το απόγευμα στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Μακεδονία και πρόσκαιρα κατά τόπους στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη θα σημειωθούν τοπικές βροχές, ενώ στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα επεκταθούν στη δυτική Στερεά και τη δυτική Πελοπόννησο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν από το απόγευμα στα ορεινά της Ηπείρου και πρόσκαιρα το βράδυ στα ορεινά της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά δυτικοί βορειοδυτικοί με την ίδια ένταση. Από το απόγευμα στο Ιόνιο και βαθμιαία στο βορειοανατολικό Αιγαίο θα ενισχυθούν στα 5 με 6 μποφόρ με περαιτέρω ενίσχυση τη νύχτα.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο ως προς τις μέγιστες τιμές της, όμως νωρίς το πρωί παγετός θα σημειωθεί ώρες στα ηπειρωτικά που κατά τόπους στα βόρεια θα είναι ισχυρός.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 03-01-2026

Στα δυτικά νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στο ανατολικό Αιγαίο και τη Θράκη, όπου είναι πιθανό να εκδηλωθούν και μεμονωμένες καταιγίδες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες.

Πρόσκαιρες χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα δυτικά ηπειρωτικά ορεινά τις πρωινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν νότιοι νοτιοδυτικοί 5 με 6, στα πελάγη 7 και τοπικά στο βόρειο Αιγαίο 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο.

