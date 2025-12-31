Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρωσική επιδρομή στην Οδησσό – Τέσσερις τραυματίες εκ των οποίων τρία παιδιά, ζημιές σε κτίρια

  Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό.
  Η επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες και κρίσιμες υποδομές, κυρίως ενεργειακές, ενώ προκλήθηκαν και πυρκαγιές.
  Δυο παιδιά 8 και 14 ετών και νήπιο επτά μηνών τραυματίστηκαν, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 42χρονος άνδρας.
In this image taken from video provided by the Ukrainian Emergency Service, firefighters work to extinguish a fire after a Russian attack in Mykolaiv, Ukraine, Thursday, July 20, 2023. (Ukrainian Emergency Service via AP)

Τέσσερα άτομα, ανάμεσά τους τρία παιδιά, τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια ρωσικής επιδρομής κατά τη διάρκεια της νύχτας στην Οδησσό, όπως ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης της πόλης, Σερχίι Λισάκ, μέσω Telegram.

Η επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές σε πολυκατοικίες και κρίσιμες υποδομές, κυρίως ενεργειακές, σύμφωνα με τον επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης Όλεχ Κίπερ. Παραλληλα όπως σημείωσε ο ίδιος, προκλήθηκαν πυρκαγιές.

Δυο παιδιά 8 και 14 ετών και νήπιο επτά μηνών τραυματίστηκαν, ενώ σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 42χρονος άνδρας.

Η επιδρομή καταγράφτηκε εν μέσω κλιμάκωσης των εντάσεων μεταξύ του Κιέβου και της Μόσχας, παρά τις αμερικανικές και ουκρανικές διαβεβαιώσεις πως σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες ενόψει συμφωνίας που θα μπορούσε να βάλει τέλος στον πόλεμο που ξέσπασε όταν ο ρωσικός στρατός εισέβαλε στην Ουκρανία πριν από σχεδόν τέσσερα χρόνια.

Το Κίεβο τόνισε χθες πως δεν υπάρχουν αποδείξεις για την κατηγορία της Μόσχας για ουκρανική επιδρομή με drones εναντίον κατοικίας του προέδρου της Ρωσίας Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ η Μόσχα διεμήνυσε πως θα σκληρύνει περαιτέρω τη στάση της στις συνομιλίες.

Ο ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παράλληλα ανήγγειλε χθες συνάντηση με ηγέτες κρατών που βοηθούν την Ουκρανία την 6η Ιανουαρίου στη Γαλλία, έπειτα από συνάντηση την 3η Ιανουαρίου συμβούλων για θέματα ασφαλείας των χωρών αυτών στην Ουκρανία.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

