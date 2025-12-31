Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός του «The Wire», Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ

  • Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς The Wire, έπειτα από σύντομη ασθένεια.
  • Ο κόσμος της τηλεόρασης θα τον θυμάται κυρίως από τον εμβληματικό ρόλο του ως Κλέιτον «Κλέι» Ντέιβις, διεφθαρμένος γερουσιαστής στην ιστορική σειρά The Wire, στην οποία εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν.
  • Η απώλειά του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του ηθοποιού Τζέιμς Ράνσον, που επίσης συμμετείχε στη σειρά του HBO, ενώ ο Γουίτλοκ είχε επίσης διακριθεί σε σειρές όπως το Veep και το Your Honor.
Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς The Wire. Την είδηση έκανε γνωστή την Τρίτη ο μάνατζέρ του, ανακοινώνοντας πως έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η απώλειά του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του ηθοποιού Τζέιμς Ράνσον, που επίσης συμμετείχε στη σειρά του HBO και «έσβησε» σε ηλικία 46 ετών.

Ο Γουίτλοκ υπήρξε σπουδαία μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης και του σινεμά, με έντονη παρουσία σε σειρές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Ο μάνατζέρ του, Μπράιαν Λίμπμαν, επιβεβαίωσε την απώλεια με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας: «Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη, Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ. Αν τον γνώριζες, τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος. Η μνήμη του ας είναι αιώνια ευλογία». Σε δήλωσή του στο Deadline, σημείωσε πως ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα», δίνοντας μάχη με την ασθένεια του.

 

Ο κόσμος της τηλεόρασης θα τον θυμάται κυρίως από τον εμβληματικό ρόλο του ως Κλέιτον «Κλέι» Ντέιβις, διεφθαρμένος γερουσιαστής στη σειρά The Wire. Εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 2002 έως το 2008 και θεωρείται από τις κορυφαίες όλων των εποχών. Δίπλα του έπαιξαν οι Ντόμινικ Γουέστ, Μάικλ Κένεθ Γουίλιαμς, Τζον Ντόμαν, Ίντρις Έλμπα και Λανς Ρέντικ.

Ο Γουίτλοκ είχε επίσης ξεχωρίσει για τον ρόλο του ως υπουργός Άμυνας Τζορτζ Μάντοξ στη σατιρική σειρά Veep, αλλά και για τη συμμετοχή του στο Your Honor, ενσαρκώνοντας και εκεί έναν διεφθαρμένο πολιτικό. Τελευταία του τηλεοπτική παρουσία ήταν στη σειρά μυστηρίου The Residence του Netflix, που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο.

Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, ενώ το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε το 1987, στη σειρά Cagney & Lacey. Είχε επίσης συμμετάσχει στην κωμωδία Cedar Rapids.

Η είδηση του θανάτου του έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε πεθάνει και ο Τζέιμς Ράνσον, ο οποίος υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα στο The Wire. Ο 46χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, αυτοκτόνησε. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά, ενώ η σύζυγός του, Τζέιμι ΜακΦί, είχε αναρτήσει ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media και ξεκίνησε έρανο για την Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια.

Ο χαμός του Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της υποκριτικής. Ήταν ένας ηθοποιός με κύρος και ταλέντο, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε βαθιά από όσους συνεργάστηκαν μαζί του και από το κοινό που τον λάτρεψε μέσα από τους ρόλους του.

