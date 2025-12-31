Πέθανε σε ηλικία 71 ετών ο Αμερικανός ηθοποιός του «The Wire», Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ

Σε ηλικία 71 ετών πέθανε ο Αμερικανός ηθοποιός Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ, ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς πρωταγωνιστές της τηλεοπτικής σειράς The Wire. Την είδηση έκανε γνωστή την Τρίτη ο μάνατζέρ του, ανακοινώνοντας πως έφυγε από τη ζωή έπειτα από σύντομη ασθένεια. Η απώλειά του έρχεται λίγες μόλις εβδομάδες μετά τον θάνατο του ηθοποιού Τζέιμς Ράνσον, που επίσης συμμετείχε στη σειρά του HBO και «έσβησε» σε ηλικία 46 ετών.

Ο Γουίτλοκ υπήρξε σπουδαία μορφή της αμερικανικής τηλεόρασης και του σινεμά, με έντονη παρουσία σε σειρές, θεατρικές παραστάσεις και ταινίες. Ο μάνατζέρ του, Μπράιαν Λίμπμαν, επιβεβαίωσε την απώλεια με ανάρτησή του στο Instagram, γράφοντας: «Με τεράστια θλίψη μοιράζομαι την απώλεια του αγαπημένου μου φίλου και πελάτη, Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ. Αν τον γνώριζες, τον αγαπούσες. Ένας λαμπρός ηθοποιός και ακόμη καλύτερος άνθρωπος. Η μνήμη του ας είναι αιώνια ευλογία». Σε δήλωσή του στο Deadline, σημείωσε πως ο ηθοποιός «έφυγε ήρεμα», δίνοντας μάχη με την ασθένεια του.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Brian Liebman (@brianliebman)

Ο κόσμος της τηλεόρασης θα τον θυμάται κυρίως από τον εμβληματικό ρόλο του ως Κλέιτον «Κλέι» Ντέιβις, διεφθαρμένος γερουσιαστής στη σειρά The Wire. Εμφανίστηκε και στις πέντε σεζόν της σειράς, η οποία προβλήθηκε από το 2002 έως το 2008 και θεωρείται από τις κορυφαίες όλων των εποχών. Δίπλα του έπαιξαν οι Ντόμινικ Γουέστ, Μάικλ Κένεθ Γουίλιαμς, Τζον Ντόμαν, Ίντρις Έλμπα και Λανς Ρέντικ.

RIP to the legend Isiah Whitlock Jr. from The Wire who gave us the iconic sheeeeeiiiiiiit line! https://t.co/yuNQt5qkWr pic.twitter.com/KqcvHdM8D3 — Shunsuke 俊介 (@OpinionsXYZ) December 30, 2025

Ο Γουίτλοκ είχε επίσης ξεχωρίσει για τον ρόλο του ως υπουργός Άμυνας Τζορτζ Μάντοξ στη σατιρική σειρά Veep, αλλά και για τη συμμετοχή του στο Your Honor, ενσαρκώνοντας και εκεί έναν διεφθαρμένο πολιτικό. Τελευταία του τηλεοπτική παρουσία ήταν στη σειρά μυστηρίου The Residence του Netflix, που έκανε πρεμιέρα τον Μάρτιο.

A new look at Uzo Aduba, Kylie Minogue, and Isiah Whitlock Jr. in The Residence. The new Shondaland whodunnit set in the White House premieres THIS THURSDAY. pic.twitter.com/XJKDVDS0xO — Netflix (@netflix) March 18, 2025

Στον κινηματογράφο συνεργάστηκε αρκετές φορές με τον σκηνοθέτη Σπάικ Λι, ενώ το ντεμπούτο του στην τηλεόραση έγινε το 1987, στη σειρά Cagney & Lacey. Είχε επίσης συμμετάσχει στην κωμωδία Cedar Rapids.

Rest In Peace to the great Isiah Whitlock Jr. pic.twitter.com/CDufLuQf8Z — Zak (@zakeekinlaw) December 30, 2025

Η είδηση του θανάτου του έρχεται σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή, καθώς μόλις πριν από λίγες εβδομάδες είχε πεθάνει και ο Τζέιμς Ράνσον, ο οποίος υποδύθηκε τον Ζίγκι Σομπότκα στο The Wire. Ο 46χρονος ηθοποιός, σύμφωνα με τις αρχές του Λος Άντζελες, αυτοκτόνησε. Ήταν παντρεμένος και είχε δύο παιδιά, ενώ η σύζυγός του, Τζέιμι ΜακΦί, είχε αναρτήσει ένα συγκινητικό μήνυμα στα social media και ξεκίνησε έρανο για την Εθνική Συμμαχία για την Ψυχική Ασθένεια.

the funniest crash-out in television history RIP Isiah Whitlock Jr. pic.twitter.com/Cfzx6zTxsp — Alexander K Lee (@AlexanderKLee) December 30, 2025

Ο χαμός του Ισάια Γουίτλοκ Τζούνιορ αφήνει ένα μεγάλο κενό στον κόσμο της υποκριτικής. Ήταν ένας ηθοποιός με κύρος και ταλέντο, αλλά πάνω απ’ όλα ένας άνθρωπος που αγαπήθηκε βαθιά από όσους συνεργάστηκαν μαζί του και από το κοινό που τον λάτρεψε μέσα από τους ρόλους του.

Isiah Whitlock Jr. has sadly passed away. The voice of River Scott, Commander Burnside, CEO and Mayor Naise. pic.twitter.com/WGKIrabPm4 — Cartoon Base (@TheCartoonBase) December 30, 2025

Most people remember Isiah Whitlock Jr as Clay Davis from the Wire. But he was hilarious as Ronald Wilkes in the movie Cedar Rapids.

Watch it if you haven’t seen it. https://t.co/OuriUTUhao pic.twitter.com/srnpVRZZuU — Harry Berries (@MrHarryBerries) December 31, 2025