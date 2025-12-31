Έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων για τους ευάλωτους πολίτες λόγω ψύχους – Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας και της ραγδαίας πτώσης της θερμοκρασίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. Από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, με βασικό στόχο τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και των αστέγων της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, στην οδό Αχαρνών 372, έχει ανοίξει ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας στέγη, φαγητό και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε όσους το έχουν ανάγκη. Την ίδια ώρα, οι ομάδες Street Work βρίσκονται διαρκώς στους δρόμους της Αθήνας, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, κουβέρτες και ρούχα, ενώ φροντίζουν να καθοδηγούν όσους έχουν ανάγκη προς το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, ώστε να βρουν στέγη και υποστήριξη. Το υπνωτήριο του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προσφέροντας φιλοξενία, σίτιση και βοήθεια στους αστέγους.

Για οποιαδήποτε ανάγκη, το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0) είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να δώσουν πληροφορίες ή να ζητήσουν βοήθεια. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω email στη διεύθυνση [email protected], αλλά και τηλεφωνικά στον πενταψήφιο αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων, για αναφορά σημείων όπου βρίσκονται άστεγοι.