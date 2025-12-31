Έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων για τους ευάλωτους πολίτες λόγω ψύχους – Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Σύνοψη από το

  • Ο Δήμος Αθηναίων βρίσκεται σε πλήρη κινητοποίηση, εφαρμόζοντας έκτακτα μέτρα προστασίας από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, με στόχο τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών λόγω της επικείμενης κακοκαιρίας.
  • Στο πλαίσιο αυτό, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου λειτουργεί ως θερμαινόμενος χώρος, ενώ ομάδες Street Work διανέμουν ζεστά ροφήματα και καθοδηγούν αστέγους προς το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων.
  • Για οποιαδήποτε ανάγκη, οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν όλο το 24ωρο στο 2105246515/6 ή στον πενταψήφιο αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων για αναφορά σημείων με αστέγους.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Έκτακτα μέτρα του Δήμου Αθηναίων για τους ευάλωτους πολίτες λόγω ψύχους – Διευθύνσεις και τηλέφωνα

Σε πλήρη κινητοποίηση βρίσκεται ο Δήμος Αθηναίων, ενόψει της επικείμενης κακοκαιρίας και της ραγδαίας πτώσης της θερμοκρασίας που αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες. Από την Τρίτη 30 Δεκεμβρίου έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτα μέτρα προστασίας, με βασικό στόχο τη στήριξη των ευάλωτων πολιτών και των αστέγων της πόλης.

Στο πλαίσιο αυτό, η Λέσχη Φιλίας Αγίου Ελευθερίου, στην οδό Αχαρνών 372, έχει ανοίξει ως θερμαινόμενος χώρος, προσφέροντας στέγη, φαγητό και βασικές υπηρεσίες φροντίδας σε όσους το έχουν ανάγκη. Την ίδια ώρα, οι ομάδες Street Work βρίσκονται διαρκώς στους δρόμους της Αθήνας, μοιράζοντας ζεστά ροφήματα, σνακ, κουβέρτες και ρούχα, ενώ φροντίζουν να καθοδηγούν όσους έχουν ανάγκη προς το Υπνωτήριο του Πολυδύναμου Κέντρου Αστέγων, ώστε να βρουν στέγη και υποστήριξη. Το υπνωτήριο του Δήμου Αθηναίων λειτουργεί σε 24ωρη βάση, προσφέροντας φιλοξενία, σίτιση και βοήθεια στους αστέγους.

Για οποιαδήποτε ανάγκη, το τηλεφωνικό κέντρο 2105246515/6 (εσωτ. 0) είναι διαθέσιμο όλο το 24ωρο, ώστε οι πολίτες να μπορούν να δώσουν πληροφορίες ή να ζητήσουν βοήθεια. Παράλληλα, υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας και μέσω email στη διεύθυνση [email protected], αλλά και τηλεφωνικά στον πενταψήφιο αριθμό 1595 του Δήμου Αθηναίων, για αναφορά σημείων όπου βρίσκονται άστεγοι.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Νέα πρόκληση: Έχετε την όραση του δεντρογέρακα για να βρείτε τα 4 λάθη που υπάρχουν σε αυτό το κοτέτσι σε 11 δευτερόλεπτα;

Το λαχανικό της αρχαιότητας που μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό και να ρυθμίσει χοληστερίνη και σάκχαρο

Υπερταμείο: Ξεκινά η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού για χρονικό διάστημα 35 ετών έναντι 1,275 δισ. ευρώ

«Ημέρα Καριέρας» από τη ΔΥΠΑ: Περισσότερες από 1.000 θέσεις εργασίας από 40 επιχειρήσεις – Όλες οι λεπτομέρειες

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
06:39 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Φωτιά σε είσοδο πολυκατοικίας – Τρεις μηχανές καταστράφηκαν ολοσχερώς

Συναγερμός σήμανε το βράδυ της Δευτέρας στη Θεσσαλονίκη, όταν φωτιά εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκ...
06:31 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας για τις εκδηλώσεις της Πρωτοχρονιάς

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σήμερα παραμονή και αύριο ανήμερα της Πρωτοχρονιάς στο κέν...
06:23 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εορταστικό ωράριο: Πώς θα λειτουργήσουν σήμερα τα καταστήματα – Τι ισχύει για τα Super Market

Με εορταστικό ωράριο λειτουργούν σήμερα, παραμονή Πρωτοχρονιάς, τα καταστήματα σε όλη τη χώρα,...
05:17 , Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025

Εφημερεύοντα φαρμακεία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη (31/12)

Μάθετε ποια φαρμακεία εφημερεύουν σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Βρείτε εύκολα και γρήγορα τα πλησι...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι