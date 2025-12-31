Παραμονή Πρωτοχρονιάς: Πώς θα κινηθούν τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς – Τα τελευταία δρομολόγια σε Μετρό και Τραμ

  • Η ΣΤΑΣΥ ενημερώνει για τα τελευταία δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς σήμερα, Παραμονή Πρωτοχρονιάς.
  • Για τη Γραμμή 1 του Μετρό, οι τελευταίοι συρμοί αναχωρούν από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20. Για τις Γραμμές 2 & 3, η τελευταία αναχώρηση από Σύνταγμα είναι στις 23:03.
  • Όσον αφορά το Τραμ, οι τελευταίες αναχωρήσεις είναι στις 21:44 από Ασκληπιείο Βούλας και στις 22:45 από Σύνταγμα για τη Γραμμή 6.
Με ανακοίνωσή της η ΣΤΑΣΥ, ενημερώνει πως σήμερα, Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου 2025, Παραμονή Πρωτοχρονιάς, οι τελευταίοι συρμοί στις Γραμμές του Μετρό και του Τραμ θα αναχωρήσουν:

Γραμμή 1 Μετρό (Πειραιάς – Κηφισιά):

  • από Κηφισιά και Πειραιά στις 22:20,
  • από Μοναστηράκι προς Κηφισιά στις 22:36 και προς Πειραιά στις 22:54,
  • από Ομόνοια προς Κηφισιά στις 22:39 και προς Πειραιά στις 22:52,
  • από Αττική προς Κηφισιά στις 22:44 και προς Πειραιά στις 22:47.

Γραμμές 2 & 3 Μετρό:

  • από Σύνταγμα προς όλες τις κατευθύνσεις στις 23:03,
  • από Ανθούπολη προς Ελληνικό στις 22:45,
  • από Ελληνικό προς Ανθούπολη στις 22:42,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Δ. Πλακεντίας στις 22:37,
  • από Δ. Πλακεντίας προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:42,
  • από Αεροδρόμιο προς Δημοτικό Θέατρο στις 22:22,
  • από Δημοτικό Θέατρο προς Αεροδρόμιο στις 21:42.

Τραμ Γραμμή 7:

  • από Ασκληπιείο Βούλας στις 21:44,
  • από Αγία Τριάδα στις 21:58.
  • Τραμ Γραμμή 6:
  • από Πικροδάφνη στις 22:00,
  • από Σύνταγμα στις 22:45.

Τραμ Γραμμές 6 & 7 (με ανταπόκριση στην Πικροδάφνη):

  • από Σύνταγμα προς Ασκληπιείο Βούλας στις 21:45,
  • από Ασκληπιείο Βούλας προς Σύνταγμα στις 21:29,
  • από Αγία Τριάδα προς Σύνταγμα στις 21:28,
  • από Σύνταγμα προς Αγία Τριάδα στις 21:30.

ΟΑΣΑ: Αλλαγές στα δρομολόγια

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΟΑΣΑ, ανήμερα της Πρωτοχρονιάς και των Θεοφανίων, 1 και 6 Ιανουαρίου 2026, στα λεωφορεία αρμοδιότητας ΟΣΥ και Κοινοπραξίας, όπως και στα τρόλεϊ, θα εφαρμοστεί πρόγραμμα δρομολογίων Κυριακής και αργιών.

