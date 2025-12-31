Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 55χρονος για τροχαίο με τραυματίες – Οδηγούσε υπό την επήρεια αλκοόλ

  • Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, προχώρησαν χθες βράδυ αστυνομικοί.
  • Ο 55χρονος αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
  • Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον συλληφθέντα, διαπιστώθηκε ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.
Στη σύλληψη 55χρονου οδηγού για εμπλοκή σε τροχαίο ατύχημα με άλλο όχημα στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό τριών ατόμων, εκ των οποίων το ένα ανήλικο, προχώρησαν, χθες βράδυ, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, ο 55χρονος αποχώρησε από το σημείο του ατυχήματος, χωρίς να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες, με αποτέλεσμα να ξεκινήσουν έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.

Σε έλεγχο που διενεργήθηκε στον 55χρονο, διαπιστώθηκε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ότι οδηγούσε υπό την επήρεια οινοπνεύματος.

