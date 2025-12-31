Malaysia Airlines – MH370: Ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας – Νέες υποβρύχιες έρευνες 12 χρόνια μετά την εξαφάνισή του

  • Σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά την εξαφάνισή του, οι έρευνες για την πτήση MH370 της Malaysia Airlines ξανάρχισαν χθες Τρίτη στον νότιο Ινδικό Ωκεανό, καθώς παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα της πολιτικής αεροπορίας.
  • Η αμερικανοβρετανική Ocean Infinity ανέλαβε τις έρευνες, χρησιμοποιώντας υποβρύχια drones ικανά να καταδύονται ως 6.000 μέτρα, με τους όρους της σύμβασης να προβλέπουν αμοιβή 70 εκατ. δολαρίων μόνο αν βρεθεί το αεροπλάνο.
  • Οι νέες, πιο στοχευμένες έρευνες θα διεξαχθούν σε περιοχή 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων, υποδεκαπλάσια από τις προηγούμενες προσπάθειες που δεν είχαν εντοπίσει το κουφάρι του αεροσκάφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

malaysia airlines

Υποβρύχια ρομπότ με δυνατότητα κατάδυσης ως ακόμη και σε βάθος 6.000 μέτρων, όργανα αναζήτησης αιχμής, συγκριτικά μικρότερη περίμετρος: σχεδόν δώδεκα χρόνια μετά τη μυστηριώδη εξαφάνιση του Boeing 777 με 239 επιβαίνοντες, οι έρευνες για το επιβατικό αεροσκάφος της Malaysia Airlines που εκτελούσε την πτήση MH370 ξανάρχισαν χθες Τρίτη στον νότιο Ινδικό Ωκεανό.

Για πάνω από μια δεκαετία, η εξαφάνιση του επιβατικού αεροσκάφους, την 8η Μαρτίου 2014, μετά τη μεταμεσονύχτια απογείωσή του από την Κουάλα Λουμπούρ με προορισμό το Πεκίνο, παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα αινίγματα στην ιστορία της πολιτικής αεροπορίας.

Η αμερικανοβρετανική εταιρεία θαλάσσιων εξερευνήσεων Ocean Infinity ανέλαβε να διενεργήσει τις νέες έρευνες, που προβλέπεται να διαρκέσουν ως και 55 ημέρες.

Στο εγχείρημα να εντοπίσει επιτέλους το 777, θα αναπτύξει ιδίως υποβρύχια αυτόνομα drones, ικανά να καταδύονται ως και 6.000 μέτρα και να παραμένουν για ημέρες σε μεγάλα υποθαλάσσια βάθη.

Ρομπότ με σόναρ υψηλής ανάλυσης

Τα ρομπότ αυτά θα χρησιμοποιήσουν σόναρ υψηλής ανάλυσης, απεικόνιση μέσω υπερήχων και μαγνητόμετρα για να χαρτογραφήσουν τρισδιάστατα τον βυθό, αναζητώντας θαμμένα συντρίμμια ή μεταλλικά στοιχεία. Αν εντοπίσουν κάτι υποσχόμενο, τηλεχειριζόμενα ρομπότ θα καταδυθούν με τη σειρά τους για πιο διεξοδική επιθεώρηση.

«Αν δεν υπάρξει ανακάλυψη, δεν θα υπάρξει πληρωμή», με βάση τους όρους της σύμβασης που δημοσιοποιήθηκε από το υπουργείο Μεταφορών της Μαλαισίας. Ωστόσο, αν όντως βρεθεί το κουφάρι του αεροπλάνου, θα καταβληθεί αμοιβή 70 εκατομμυρίων δολαρίων.

Η επανέναρξη των πλέον πιο στοχευμένων ερευνών θα γίνει σε θαλάσσια περιοχή περίπου 15.000 τετραγωνικών χιλιομέτρων -υποδεκαπλάσια από αυτή που είχε εξερευνηθεί σε προηγούμενες προσπάθειες- που προσδιορίστηκε με τη βοήθεια δορυφορικών δεδομένων, μοντελοποίησης της πορείας που μπορεί να διανύθηκε και επικαιροποιημένων αναλύσεων ειδικών.

Η Ocean Infinity είχε κάνει μια πρώτη έρευνα, μάταια, το 2018. Η εταιρεία, ειδικευμένη στα θαλάσσια ρομπότ, την επανέλαβε για σύντομο χρονικό διάστημα την άνοιξη, προτού την αναστείλει, εξαιτίας των μετεωρολογικών συνθηκών.

Προηγουμένως είχαν γίνει εξίσου άκαρπες έρευνες υπό την ηγεσία της Αυστραλίας για τρία χρόνια, ως τον Ιανουάριο του 2017.

Παρ’ όλες τις έρευνες, τις μεγαλύτερες και πιο δαπανηρές στην ιστορία της αεροπορίας, το κουφάρι του αεροσκάφους δεν εντοπίστηκε ποτέ.

Μόνο θραύσματα, που πιστεύεται πως προέρχονταν από το Μπόινγκ –λιγότερα από τριάντα κομματάκια της ατράκτου, πτέρυγας και του συστήματος προσγείωσης– ανακτήθηκαν από το 2015, όταν ξεβράστηκαν στη Ρεϊνιόν και στη Μοζαμβίκη, χιλιάδες χιλιόμετρα από την περιοχή των ερευνών.

Κανένα από τα λείψανα των θυμάτων δεν έχει ανακτηθεί.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν 153 υπήκοοι Κίνας, κάπου 40 υπήκοοι Μαλαισίας και λιγότεροι πολίτες δεκατριών χωρών, ανάμεσά τους τέσσερις Γάλλοι, Αυστραλοί, Ινδοί, Αμερικανοί και Ολλανδοί.

Η εξαφάνιση του 777 έδωσε τροφή σε διάφορες θεωρίες: περί εσκεμμένης ενέργειας του πιλότου ή αεροπειρατείας ή εκτροπής του.

Συγγενείς των εξαφανισμένων επιβατών συνεχίζουν ως και σήμερα να απαιτούν απαντήσεις από τις αρχές της Μαλαισίας.

