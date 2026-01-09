Λαϊκές αγορές: Επαναλειτουργούν από σήμερα μετά την απόφαση αναστολής της πανελλαδικής απεργίας

Σύνοψη από το

  • Κανονικά επαναλειτουργούν από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την αναστολή της πανελλαδικής απεργίας.
  • Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συναντήσεις εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών. Συμφωνήθηκε η αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης και η άρση του αποκλεισμού της λαχαναγοράς.
  • Η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών προειδοποιεί ότι, εάν μέσα σε δέκα ημέρες δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα επανέλθουν με πιο δυναμικό τρόπο.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

οικονομία

ΛΑΪΚΗ ΑΓΟΡΑ

Κανονικά επαναλειτουργούν από σήμερα, Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, οι λαϊκές αγορές σε ολόκληρη τη χώρα, μετά την απόφαση της Ομοσπονδίας Λαϊκών Αγορών Παραγωγών να αναστείλει την πανελλαδική απεργία.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από συναντήσεις εκπροσώπων της Ομοσπονδίας με την πολιτική ηγεσία των Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Οικονομικών. Στο πλαίσιο των επαφών αυτών συμφωνήθηκε η αναστολή της απεργιακής κινητοποίησης, καθώς και η άρση του αποκλεισμού της λαχαναγοράς.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ομοσπονδίας, τα ζητήματα που τέθηκαν αφορούν στην επανεξέταση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, αλλά και το θέμα του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής για παραγωγούς και πωλητές των λαϊκών αγορών.

Παράλληλα, η Συνομοσπονδία Παραγωγών – Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας επισημαίνει ότι, εάν μέσα σε δέκα ημέρες δεν υπάρξουν συγκεκριμένες αποφάσεις και λύσεις, οι κινητοποιήσεις θα επανέλθουν με πιο δυναμικό τρόπο.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Το περίεργο σημάδι στο πρόσωπο που μπορεί να σχετίζεται με την άνοια

Η καλύτερη ώρα της ημέρας για άσκηση για υγιές σάκχαρο, σύμφωνα με μελέτη

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη ξεκίνησαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

ΣΑΤΑ: 48ωρη απεργία για τις 13 και 14 Ιανουαρίου αποφάσισαν οι αυτοκινητιστές των ταξί στην Αττική

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
07:14 , Παρασκευή 09 Ιανουαρίου 2026

Χειμερινές εκπτώσεις: Σε ποια είδη άρχισαν οι προσφορές – Ποιοι μπαίνουν στο «στόχαστρο» των ελεγκτών

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την έναρξη των χειμερινών εκπτώσεων, τη Δευτέρα 12 Ιανουαρίου κα...
11:44 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Μπρατάκος για αγρότες: Ευθεία απειλή για την οικονομία ο 48ωρος αποκλεισμός του εθνικού οδικού δικτύου και κρίσιμων υποδομών

«Ο αγροτικός κόσμος αντιμετωπίζει πραγματικές και διαχρονικές πιέσεις: αυξημένο κόστος παραγωγ...
09:05 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

ΑΑΔΕ: Διευκρινίσεις για τη νέα θέση της Τυχεροπούλου – «Δεν επιδρά στην επικαλούμενη συνεργασία της με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία»

Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού και Οργάνωσης της ΑΑΔΕ, με αφορμή ανακοίνωση του κ. Αν...
08:22 , Πέμπτη 08 Ιανουαρίου 2026

Λογαριασμοί ρεύματος 2026: Νέος οδηγός για να εξασφαλίσετε έκπτωση έως 70%

Νέα αίτηση για την ένταξη στο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ) 2026 θα πρέπει να υποβάλουν στ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι