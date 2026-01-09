Σπύρος Μπιμπίλας: Το «αντίο» στον Χρήστο Πολίτη – «Θέλω δημόσια να σ’ ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες…»

  • Ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε τον Χρήστο Πολίτη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, με μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Οι δύο ηθοποιοί είχαν συνεργαστεί τη τηλεοπτική σεζόν 1978-1979 στη σειρά της ΥΕΝΕΔ «Τυχεροί και Άτυχοι», όπου ο Μπιμπίλας υποδύθηκε τον μαθητή του Πολίτη.
  • Στην ανάρτησή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Χρήστο Πολίτη «για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη την διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορωνοϊού».
Την τηλεοπτική σεζόν 1978-1979 ο Χρήστος Πολίτης πρωταγωνίστησε στη σειρά της ΥΕΝΕΔ «Τυχεροί και Άτυχοι», στον ρόλο του «Ρίτσου Καλογερά». Εκεί, ο αείμνηστος ηθοποιός, ο οποίος πριν από λίγες ημέρες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών, είχε συνεργαστεί και με τον Σπύρο Μπιμπίλα, ο οποίος με μία ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Παρασκευή 9 Ιανουαρίου, είπε το δικό του «αντίο» στον σπουδαίο καλλιτέχνη.

Συγκεκριμένα, ο ηθοποιός και βουλευτής της «Πλεύσης Ελευθερίας», δημοσίευσε ένα στιγμιότυπο από την σειρά, στο οποίο τον βλέπουμε με τον Χρήστο Πολίτη.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε: «Αντίο αγαπημένε μου Χρήστο! Η πρώτη μας επαφή ήταν στα πρώτα μου τηλεοπτικά βήματα το 1979 όταν έκανα τον αγαπημένο σου μαθητή στην σειρά της ΥΕΝΕΔ “Τυχεροί και Άτυχοι” (απ’ όπου σώζεται αυτή η φωτογραφία που τραβήχτηκε απο την τηλεόραση) κι από τότε με αγκάλιασες με συναδελφική αγάπη.

Ήσουν ένας υπέροχος ηθοποιός κι υπέροχος άνθρωπος. Θα σε θυμόμαστε με αγάπη όλοι και θέλω δημόσια να σ’ ευχαριστήσω για όσα αθόρυβα έκανες για το ΤΑΣΕΗ και τους ανήμπορους ηθοποιούς σε όλη την διάρκεια της μεγάλης κρίσης και του κορονοϊού».

