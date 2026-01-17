Ναταλία Καποδίστρια: H τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια μίλησε για την ταινία του Γιάννη Σμαραγδή

Η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια, Ναταλία Καποδίστρια, μίλησε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1, εκφράζοντας τη γνώμη της για την πολυσυζητημένη ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας».

Η ίδια αναφέρθηκε αρχικά στη ζωή της στην Κέρκυρα, επισημαίνοντας πως η επιλογή της να αφήσει την Αθήνα και να εγκατασταθεί στην επαρχία ήταν απολύτως συνειδητή. «Έχω ερωτηθεί πολλές φορές σχετικές ερωτήσεις, τέλος πάντων, δεν μου έχει τύχει κάτι άλλο στη ζωή μου, δεν έχω μνήμη από κάτι άλλο, οπότε τι να κάνω, έχω προσαρμοστεί στα δεδομένα. Όσον αφορά εδώ το κτήμα, είναι επιλογή μου συνειδητή να αφήσω την Αθήνα και να έρθω να ζω στην επαρχία. Έχει τις δυσκολίες του, στην Κέρκυρα, ναι, ζω έξω από την πόλη, έξω κι από χωριό, είμαι τέλος πάντων σε ένα σημείο μόνη μου. Έχει τις δυσκολίες του αλλά έχει και απίστευτα ευλογημένα δώρα», είπε χαρακτηριστικά η Ναταλία Καποδίστρια.

Στη συνέχεια, αναφέρθηκε στην ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, ξεκαθαρίζοντας ότι μιλάει αποκλειστικά για την προσωπική της άποψη και όχι εκ μέρους της παραγωγής ή του σκηνοθέτη. «Να μιλήσω προσωπικά γιατί δεν μπορώ να μιλήσω εξ ονόματος της παραγωγής ή του κυρίου Σμαραγδή. Θεωρούσα ότι θα είναι μια επιτυχημένη ταινία από άποψη προσέλευσης κόσμου. Ομολογώ ότι το να ανοιχτεί ένας τόσο μεγάλος διάλογος που έχει προκύψει και παρακολουθούμε όλοι μας, δεν το είχα συνειδητοποιήσει, η προσοχή μου ήταν εστιασμένη αλλού. Δεν συνειδητοποίησα ότι συνεχίζει να μας αφορά τόσο πολύ ο Καποδίστριας. Ακούω με πολύ ενδιαφέρον και σεβασμό, το εννοώ δεν το λέω ειρωνικά, ακούω με πολύ σεβασμό την κριτική ανθρώπων που είναι ειδικοί στον κινηματογράφο και επισημαίνουν κάποια ελαττώματα της ταινίας, αλλά έχω την αίσθηση ότι όλος αυτός ο διάλογος δεν αναφέρεται σε αυτή την πλευρά του ζητήματος», τόνισε η ίδια.