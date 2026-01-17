Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο το 1% των ανθρώπων θα βρει το κρυμμένο πτηνό σε 13 δευτερόλεπτα

Σήφης Γαρυφαλάκης

timeout

Οπτική ψευδαίσθηση, πτηνό

Μόνο άνθρωποι με πολύ μεγάλη παρατηρητικότητα και άριστες γνωστικές δεξιότητες μπορούν να λύσουν αυτή την νέα οπτική ψευδαίσθηση.

Στην παρακάτω εικόνα βλέπετε διάφορα πράγμα από το Halloween. Κάπου ανάμεσά τους κρύβεται ένα πτηνό. Μπορείτε να το εντοπίσετε σε μόλις 13 δευτερόλεπτα; Δεν είναι εύκολο να το εντοπίσετε, καθώς είναι καλά καμουφλαρισμένο.

Κοιτάξτε την εικόνα από διαφορετικές οπτικές γωνίες και προσπαθήστε να ψάξετε για πράγματα που φαίνονται περίεργα. Σαρώστε κάθε σπιθαμή της εικόνας και δώστε προσοχή στις λεπτομέρειες. Έχετε 13 δευτερόλεπτα για να βρείτε το πτηνό.

Είστε έτοιμοι;  3… 2… 1… ΠΑΜΕ!

Οπτική ψευδαίσθηση, πτηνό
πηγή: reddit

Τι είναι οι οπτικές ψευδαισθήσεις

Γνωρίζατε ότι οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν να βοηθήσουν στην πρόληψη της γήρανσης του εγκεφάλου; Καθώς μεγαλώνουμε, ο εγκέφαλός μας χάνει μέρος της ικανότητάς του να επεξεργάζεται οπτικές πληροφορίες. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε προβλήματα με την όραση, όπως η αντίληψη του βάθους και η αχρωματοψία.

Η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη διατήρηση του εγκεφάλου ενεργού. Μελέτες έχουν δείξει ότι η επίλυση οπτικών ψευδαισθήσεων μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της γνωστικής λειτουργίας σε ενήλικες μεγαλύτερης ηλικίας. Μπορεί επίσης να βοηθήσει στη μείωση του κινδύνου ανάπτυξης άνοιας.

Οι οφθαλμαπάτες είναι ιδιαίτερα ευεργετικές και για τα παιδιά. Μπορούν να βοηθήσουν στην ανάπτυξη των γνωστικών τους δεξιοτήτων και να κάνουν τη μάθηση πιο διασκεδαστική και ελκυστική. Οι οπτικές ψευδαισθήσεις μπορούν επίσης να βοηθήσουν στη βελτίωση της οπτικής αντίληψης και της προσοχής των παιδιών.

Η λύση για την οπτική ψευδαίσθηση

Ο χρόνος σας τελείωσε! Συγχαρητήρια σε όσους κατάφεραν να βρουν το κρυμμένο πτηνό. Ανήκετε στο 1% των ανθρώπων που μπορούν να λύσουν αυτή την οπτική ψευδαίσθηση.

Όσοι δεν μπόρεσαν να το εντοπίσουν, μπορούν να δουν τη λύση παρακάτω.

Οπτική ψευδαίσθηση, πτηνό
πηγή: reddit

 

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Προγράμματα της ΔΥΠΑ: Ποια προβλήματα προκύπτουν σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς και τι ζητούν

Τα 5 επιδόματα που επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
03:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Τα ζώδια σήμερα, Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026: Ιχθύες, επιστρέφουν άνθρωποι και συζητήσεις από το παρελθόν

Τι θα συμβεί σήμερα Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026; Ημερήσιες προβλέψεις για όλα τα ζώδια. Μάθετε ...
21:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Οι 4 μήνες γέννησης που συνδέονται με τους πιο πιστούς συντρόφους, σύμφωνα με τους ειδικούς

Όταν μιλάμε για πίστη και μακροχρόνια δέσμευση, κάποιοι άνθρωποι έχουν μια διαφορετική νοοτροπ...
20:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Κουζίνα: Απαλλαγείτε από τη σκόνη πάνω από τα ντουλάπια με ένα εργαλείο που κάνει τον καθαρισμό παιχνιδάκι

Υπάρχει ένα σημείο στην κουζίνα που όλοι ξεχνάμε να καθαρίσουμε, μέχρι η βρωμιά να γίνει ορατή...
19:00 , Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026

Τα 6 αδιάψευστα σημάδια ότι ο γάμος σας είναι σε πολύ καλό δρόμο – Ακόμα και πίσω από τις κλειστές πόρτες

Όλοι λίγο – πολύ, γνωρίζουν την πραγματικότητα. Τα  περισσότερα ζευγάρια πιστεύουν ότι ο...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι