Ιράν: «Πολύ ελαφριά» αποκατάσταση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο αναφέρει οργανισμός παρακολούθησης κυβερνοασφάλειας

  • Ο εξειδικευμένος οργανισμός κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, έπειτα από 200 ώρες διακοπής.
  • Ωστόσο, «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της».
  • Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο «σκοπό είχε να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής», με τουλάχιστον 3.428 νεκρούς στις μαζικές κινητοποιήσεις.
Ο εξειδικευμένος οργανισμός παρακολούθησης της κυβερνοασφάλειας Netblocks ανακοίνωσε πως διαπιστώνει «πολύ ελαφριά» επανέναρξη της δραστηριότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν, έπειτα από 200 ώρες διακοπής της πρόσβασης, που συνδέεται με τις μαζικές διαδηλώσεις εναντίον της κυβέρνησης.

Ιράν: Πώς το καθεστώς ανέκτησε τον έλεγχο – Οι λεπτομέρειες της άνευ προηγουμένου καταστολής και τα ερωτήματα για το μέλλον του κινήματος διαμαρτυρίας

«Μετρήσεις δείχνουν πολύ ελαφριά αύξηση της συνδεσιμότητας στο διαδίκτυο στο Ιράν το πρωί, μετά το ορόσημο των 200 ωρών», εξήγησε ο οργανισμός μέσω X λίγο πριν από τις 05:00.

Πάντως «η συνολική συνδεσιμότητα παραμένει γύρω στο 2% των φυσιολογικών επιπέδων και δεν υπάρχει καμιά ένδειξη ευρείας αποκατάστασής της», πρόσθεσε.

Τραμπ: Ευχαρίστησε την Τεχεράνη που ακύρωσε όλες τις προγραμματισμένες εκτελέσεις διαδηλωτών

Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο που επιβλήθηκε την 8η Ιανουαρίου σκοπό είχε να αποκρυφτεί το πραγματικό εύρος της καταστολής. Τουλάχιστον 3.428 άνθρωποι σκοτώθηκαν από την έναρξη των μαζικών κινητοποιήσεων, αρχικά με αφορμή το κόστος ζωής, σύμφωνα με τη ΜΚΟ Iran Human Rights (IHR), με έδρα τη Νορβηγία.

05:30 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

