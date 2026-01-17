ΗΠΑ: Ερευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος δημοκρατικών στη Μινεσότα περί «συνωμοσίας» για την παρακώλυση της ICE

  • Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη Τιμ Γουόλς και του δημάρχου Τζέικομπ Φρέι.
  • Η έρευνα αφορά υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE), βασιζόμενη σε δηλώσεις των κ.κ. Γουόλς και Φρέι.
  • Αυτή η εξέλιξη έρχεται μετά την κυκλοφορία νέων λεπτομερειών σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good από αξιωματικό της ICE στη νότια Μινεάπολη.
ΗΠΑ: Ερευνα του υπουργείου Δικαιοσύνης σε βάρος δημοκρατικών στη Μινεσότα περί «συνωμοσίας» για την παρακώλυση της ICE

Το ομοσπονδιακό υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ διενεργεί έρευνα σε βάρος αξιωματούχων στη Μινεσότα, συμπεριλαμβανομένων του κυβερνήτη της πολιτείας Τιμ Γουόλς και του δημάρχου της Μινεάπολης Τζέικομπ Φρέι, για υποτιθέμενη συνωμοσία με σκοπό την παρακώλυση επιχειρήσεων της αστυνομίας μετανάστευσης (ICE).

Η Μινεσότα μήνυσε την υπουργό Εσωτερικής Ασφάλειας για τις επιχειρήσεις καταστολής της μετανάστευσης

Σύμφωνα με την είδηση που μετέδωσε χθες Παρασκευή το CBS News, επικαλούμενο πολλαπλές πηγές του ενήμερες για το ζήτημα, η έρευνα βασίζεται σε δηλώσεις που έκαναν οι κ.κ. Γουόλς και Φρέι σχετικά με τους χιλιάδες πράκτορες της ICE και της συνοριοφυλακής (CBP) που αναπτύχθηκαν στη Μινεάπολη και τα προάστιά της, εξήγησε το τηλεοπτικό δίκτυο.

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ έχει στείλει κάπου 3.000 ομοσπονδιακούς πράκτορες στη Μινεσότα.

Τραμπ για τις διαδηλώσεις κατά της ICE στη Μινεσότα: «Δεν βλέπω τον λόγο να επικαλεστώ τον Νόμο περί Εξέγερσης»

Το υπουργείο Δικαιοσύνης δεν απάντησε αμέσως όταν του ζήτησε να σχολιάσει την πληροφορία το πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Η έρευνα έρχεται μετά την κυκλοφορία νέων λεπτομερειών σχετικά με τον θανάσιμο πυροβολισμό της 37χρονης Renee Good στις 7 Ιανουαρίου στη νότια Μινεάπολη από τον αξιωματικό της ICE, Jonathan Ross. Οι αναφορές αναφέρουν ότι η Good έφερε τουλάχιστον τρία τραύματα από πυροβολισμούς στο στήθος, στο αριστερό της χέρι και ένα πιθανό στο κεφάλι της.

