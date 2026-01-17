Προσγειώθηκε στο Καράκας το πρώτο αεροπλάνο με Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Enikos Newsroom

διεθνή

Προσγειώθηκε στο Καράκας το πρώτο αεροπλάνο με Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 231 Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, προσγειώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής (16/1) στο αεροδρόμιο Μαϊκετία του Καράκας, γύρω στις 10:30 τοπική ώρα (16:30 ώρα Ελλάδας), προερχόμενο από την Αριζόνα, σύμφωνα με δημοσιογράφους του Γαλλικού Πρακτορείου.

Πρόκειται για την πρώτη πτήση επαναπατρισμού μετά την απαγωγή του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο, στις 3 Ιανουαρίου, και κατά τη διάρκεια της προσωρινής προεδρίας της Ντέλσι Ροντρίγκες. Η πτήση αυτή σηματοδοτεί την επανέναρξη των απελάσεων μεταναστών, διαδικασία που είχε αποτελέσει μία από τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ από τον Ιανουάριο του 2025, όταν επέστρεψε στην εξουσία. Οι απελάσεις συνεχίστηκαν ακόμη και μετά την έναρξη της στρατιωτικής ανάπτυξης των ΗΠΑ στην Καραϊβική, τον περασμένο Αύγουστο.

Τον Δεκέμβριο, η κυβέρνηση του Καράκας είχε καταγγείλει τη «μονομερή» αναστολή από τις ΗΠΑ μιας προγραμματισμένης πτήσης με απελαθέντες μετανάστες, στο πλαίσιο του προγράμματος «Επιστροφή στην Πατρίδα», το οποίο παρουσιάζεται από τις αρχές της Βενεζουέλας ως ανθρωπιστική πρωτοβουλία για τον επαναπατρισμό πολιτών που ζουν στο εξωτερικό.

Υπό την πίεση της Ουάσινγκτον, η προσωρινή πρόεδρος Ντέλσι Ροντρίγκες, πρώην αντιπρόεδρος του Μαδούρο, υπέγραψε συμφωνίες πετρελαίου με τις Ηνωμένες Πολιτείες και ανακοίνωσε την απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων αμέσως μετά την ορκωμοσία της στις 5 Ιανουαρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κυβέρνησή του «συνεργάζεται καλά» με τις νέες Αρχές της Βενεζουέλας, αφήνοντας να εννοηθεί πως η Ουάσινγκτον επιδιώκει να διατηρήσει ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το Καράκας, παρά τις τεταμένες σχέσεις των τελευταίων ετών.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

