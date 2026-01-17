Κάιρο: Παρουσία του γαμπρού του Τραμπ συνεδρίασε πρώτη φορά η τεχνοκρατική επιτροπή για την ανοικοδόμηση της Γάζας – Ποια η σύνθεση της

Σύνοψη από το

  • Η 15μελής παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή για τη διοίκηση της Γάζας ξεκίνησε το έργο της στο Κάιρο, πραγματοποιώντας την πρώτη της συνεδρίαση παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρού του Ντόναλντ Τραμπ.
  • Το Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα περιλαμβάνει προσωπικότητες όπως ο Μάρκο Ρούμπιο, ο Τόνι Μπλερ και ο Ατζάι Μπάνγκα, ενώ ο Νικολάι Μλαντένοφ αναλαμβάνει Ύπατος Εκπρόσωπος.
  • Προτεραιότητα της επιτροπής, που θα εδρεύει στο Κάιρο, είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών και η ανοικοδόμηση της Γάζας, με έμφαση στο αιγυπτιακό σχέδιο και την εισαγωγή 200.000 προκατασκευασμένων μονάδων για τη στέγαση.
Enikos Newsroom

διεθνή

Το νέο σχέδιο των ΗΠΑ για διαίρεση της Γάζας σε «πράσινη και κόκκινη ζώνη»

Με παρόντα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδρίασε για πρώτη φορά, η 15μελής τεχνοκρατική επιτροπή που θα διοικήσει τη Γάζα. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Λωρίδα της Γάζας.

Γάζα: Επιτεύχθηκε συμφωνία για τη σύνθεση της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει την Λωρίδα

Στο Συμβούλιο Ειρήνης για τη Γάζα θα μετέχουν ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, ο απεσταλμένος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, ο γαμπρός του αρχηγού του Λευκού Οίκου, ο Τζάρεντ Κούσνερ, ο πρώην πρωθυπουργός της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ, ο δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας, Μαρκ Ρόουαν, ο πρόεδρος της Παγκόσμιας Τράπεζας, Ατζάι Μπάνγκα και ο πολιτικός σύμβουλος, Ρόμπερτ Γκάμπριελ. Ο Βούλγαρος διπλωμάτης, Νικολάι Μλαντένοφ θα αναλάβει Ύπατος Εκπρόσωπος για τη Γάζα. Διοικητής της Διεθνούς Δύναμης Σταθεροποίησης του παλαιστινιακού θύλακα διορίστηκε ο υποστράτηγος Τζάσπερ Τζέφερς.

Η παλαιστινιακή τεχνοκρατική επιτροπή που συγκροτήθηκε πρόσφατα για να διοικήσει προσωρινά τη Γάζα ξεκίνησε χθες (16.01.2026) το έργο της στο Κάιρο, παρουσία του Τζάρεντ Κούσνερ, του γαμπρού του Αμερικανού Προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, όπως ανέφερε ένα μέλος της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Νέα ισραηλινά πλήγματα στη Λωρίδα της Γάζας: Τουλάχιστον εννέα νεκροί, ανάμεσά τους πέντε παιδιά

Ο Βούλγαρος διπλωμάτης Νικολάι Μλαντένοφ, που αναμένεται ότι θα διαδραματίσει ρόλο-κλειδί στη δεύτερη φάση του σχεδίου Τραμπ για τη Γάζα, παρέστη επίσης στη συνεδρίαση.

Τα μέλη της επιτροπής θα συνεδριάσουν ξανά το Σάββατο (17.01.2026), πρόσθεσε αυτό το μέλος της που ζήτησε να μην κατονομαστεί. «Ελπίζουμε (να πάμε) στη Γάζα την επόμενη ή τη μεθεπόμενη εβδομάδα, η δουλειά μας είναι εκεί και εκεί πρέπει να είμαστε», πρόσθεσε.

ΗΠΑ: Άρχισε η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου – «Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση του σχεδίου για την Γάζα»

Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η επιτροπή θα εδρεύει στο Κάιρο απ’ όπου τα μέλη της θα μπορούν να επισκέπτονται τακτικά τη Γάζα. Σύμφωνα με το ίδιο μέλος της επιτροπής, προτεραιότητά της θα είναι η αποκατάσταση των δημόσιων υποδομών κοινής ωφέλειας. «Δεν θα ασχοληθούμε με την πολιτική», επέμεινε.

Η επιτροπή συγκροτήθηκε επισήμως την Τετάρτη, όταν ανακοινώθηκε ότι ξεκινά η δεύτερη φάση του αμερικανικού σχεδίου για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα. Αποτελείται από 15 Παλαιστίνιους τεχνοκράτες και θα διοικήσει προσωρινά τον θύλακα, υπό την επίβλεψη ενός Συμβουλίου Ειρήνης, πρόεδρος του οποίου θα είναι ο ίδιος ο Τραμπ.

Στόχος η ανοικοδόμηση της Γάζας

Το έργο της ανοικοδόμησης της Γάζας θα βασιστεί κυρίως στο αιγυπτιακό, αραβοϊσλαμικό σχέδιο, ανέφερε ο πρόεδρός της, Άλι Σάαθ, μηχανικός και πρώην υφυπουργός της Παλαιστινιακής Αρχής, μιλώντας στο αιγυπτιακό τηλεοπτικό κανάλι al-Qahera News. Το σχέδιο αυτό υιοθετήθηκε τον Μάρτιο του 2025, με τη στήριξη ευρωπαϊκών χωρών, σε απάντηση για το τότε σχέδιο του Τραμπ να θέσει υπό τον έλεγχο των ΗΠΑ τον θύλακα και να τον μετατρέψει στη «Ριβιέρα της Μέσης Ανατολής», αφού εκδιώξει τους κατοίκους. Το αιγυπτιακό σχέδιο προβλέπει την ανοικοδόμηση της Γάζας χωρίς τη μεταφορά των 2 εκατομμύριων κατοίκων της αλλού.

«Το θέμα της στέγασης είναι πολύ σημαντικό, αφού καταστράφηκε το 85% των κατοικιών», είπε ο Σάαθ, υπογραμμίζοντας ότι είναι αναγκαίο να ανακτήσουν την αξιοπρέπειά τους οι Παλαιστίνιοι «που κάθονται σε σκηνές που τις παίρνει ο αέρας».

Για τον σκοπό αυτόν θα εισαχθούν στη Γάζα 200.000 προκατασκευασμένες μονάδες και θα μοιραστούν σε οργανωμένους καταυλισμούς για να καλύψουν τις ανάγκες στους τομείς της εκπαίδευσης, της υγείας και της ασφάλειας, είπε ένα άλλο μέλος της επιτροπής, ο Ομάρ Σαμάλι.

περισσότερα
