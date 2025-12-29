ΗΠΑ: Άρχισε η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου – «Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση του σχεδίου για την Γάζα»

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε, έχοντας στο πλευρό του τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως ελπίζει να ξεκινήσει «πολύ σύντομα» η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα, επιμένοντας πως «πρέπει να υπάρξει ένας αφοπλισμός της Χαμάς».
  • Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου εξήρε θερμά τον Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως «ποτέ δεν είχαμε έναν φίλο όπως τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει καν σύγκριση».
  • Ο Τραμπ ανέφερε ότι ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ του είπε πως «επίκειται» απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, αν και το γραφείο του Χέρτζογκ διέψευσε πρόσφατες συνομιλίες για το θέμα.
ΗΠΑ: Άρχισε η συνάντηση Τραμπ – Νετανιάχου – «Ελπίζω να ξεκινήσει σύντομα η δεύτερη φάση του σχεδίου για την Γάζα»

O πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ δήλωσε την Δευτέρα, έχοντας στο πλευρό του τον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, πως ελπίζει πως θα ξεκινήσει η δεύτερη φάση του ειρηνευτικού σχεδίου για τη Γάζα «πολύ σύντομα».

Επανέλαβε, επίσης, πως η Χαμάς πρέπει να αφοπλιστεί. Έκανε την δήλωση λίγο μετά την ανακοίνωση της παλαιστινιακής ισλαμιστικής οργάνωση ότι δεν θα παραδώσει τα όπλα της.

«Πρέπει να υπάρξει ένας αφοπλισμός της Χαμάς», επέμεινε ο Αμερικανός πρόεδρος.  Ο ίδιος επισήμανε πως κάνουμε ό,τι μπορούμε για να επιστρέψει η σορός του τελευταίου ομήρου. Σύμφωνα με τον Τραμπ, η ανοικοδόμηση της Γάζας θα ξεκινήσει σύντομα.

Ο Νετανιάχου έφθασε σήμερα λίγο πριν από τις 13.30 τοπική ώρα στο Μαρ α Λάγκο, την κατοικία του Αμερικανού προέδρου στο Παλμ Μπιτς, στη Φλόριντα, όπου έχουν αρχίσει οι συνομιλίες με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πρόκειται για την πέμπτη συνάντηση στις ΗΠΑ, μεταξύ των δύο ανδρών, στενών συμμάχων, μετά την επιστροφή στον Λευκό Οίκο του Τραμπ πριν από σχεδόν έναν χρόνο.

«Ο καλύτερός μας φίλος, ο Τραμπ»

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν  Νετανιάχου εξήρε θερμά τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κατά την άφιξή του στο Μαρ-α-Λάγκο για τη συνάντησή τους τη Δευτέρα.

«Θα το επαναλάβω ξανά και ξανά. Ποτέ δεν είχαμε έναν φίλο όπως τον πρόεδρο Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Δεν υπάρχει καν σύγκριση», δήλωσε ο Νετανιάχου στους δημοσιογράφους.

«Πιστεύω ότι το Ισραήλ είναι πολύ τυχερό που έχει τον Πρόεδρο Τραμπ να ηγείται των Ηνωμένων Πολιτειών, και θα έλεγα να ηγείται του ελεύθερου κόσμου αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε ο Νετανιάχου. «Πιστεύω ότι δεν είναι μόνο μεγάλη τύχη για το Ισραήλ. Πιστεύω ότι είναι μεγάλη τύχη για τον κόσμο».

Ερωτήματα για την απονομή χάριτος στον Νετανιάχου

O πρόεδρος  Τραμπ δήλωσε επίσης πως μίλησε με τον πρόεδρο του Ισραήλ Ισαάκ Χέρτζογκ, ο οποίος του είπε ότι «επίκειται» μια απονομή χάριτος στον πρωθυπουργό του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος αντιμετωπίζει δίκη στην χώρα του.

«Είναι ένας πρωθυπουργός εν καιρώ πολέμου, που είναι ήρωας. Πώς να μην του απονείμεις χάρη;», είπε σε δημοσιογράφους ο Τραμπ, έχοντας στο πλευρό του τον Νετανιάχου, πριν από τη συνάντησή τους.

«Μίλησα με τον πρόεδρο… μου λέει πως επίκειται» (η χάρη), υπογράμμισε.

Ωστόσο, όπως μεταδίδει το Ρόιτερς, το γραφείο του προέδρου Χέρτζογκ ανέφερε πως δεν έχει υπάρξει καμία συνομιλία μεταξύ του Ισραηλινού προέδρου και του Τραμπ από τότε που κατατέθηκε το αίτημα για απονομή χάριτος στον Νετανιάχου, πριν από αρκετές εβδομάδες.

