Τόκιο: Η anime selfie φώτο της Μελόνι με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας που της τραγούδησε το «Happy Birthday» – Δείτε βίντεο

Σύνοψη από το

  • Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι έβγαλε μια selfie με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας, η οποία της τραγούδησε το «Happy Birthday» για τα 49α γενέθλιά της. Η Μελόνι δημοσίευσε μια anime εκδοχή της φωτογραφίας, γράφοντας: «Δύο μακρινά έθνη, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».
  • Πέρα από τα σκουλαρίκια που της χάρισε η Ιαπωνίδα πρωθυπουργός, η Μελόνι έλαβε και δώρα από τη Sanrio για την κόρη της. Οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν διπλωματικές δεσμεύσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η επιστήμη και τεχνολογία.
  • Κατά τον αποχαιρετισμό τους, οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, με τη Μελόνι να λέει στην Τακαΐτσι: «Να υπολογίζεις πάντα σε μένα. Για ό,τι χρειαστείς. Θα το κάνουμε μαζί».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

διεθνή

Τόκιο: Η anime selfie φώτο της Μελόνι με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας που της τραγούδησε το «Happy Birthday» – Δείτε βίντεο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απέκτησε μια νέα καλύτερη φίλη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, καθώς η Γιαπωνέζα ομόλογό της Σανάε Τακαΐτσι της τραγούδησε το «Happy Birthday» για τα γενέθλια της, ενώ οι δύο ηγέτιδες έβγαλαν μια selfie μαζί – με την κα Μελόνι αργότερα να δημοσιεύει μια anime εκδοχή δίπλα στη λεζάντα: «Δύο μακρινά έθνη, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».

Μελόνι: Υποδέχθηκε στη Ρώμη τους δύο Ιταλούς πολιτικούς κρατούμενους που απελευθέρωσε η Βενεζουέλα

Το ταξίδι της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Τόκιο έρχεται μια μέρα μετά τα 49α γενέθλιά της – και γι’ αυτό φάνηκε ενθουσιασμένη όταν η κα Τακαΐτσι της τραγούδησε μια ιταλική εκδοχή του «Happy Birthday», συνοδεία τούρτας και κεριών, ενώ της χάρισε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, χαρακτηρίζοντάς την «κομψή».

Συνάντηση Μελόνι – Αμπάς: «Αποφασισμένη η Ιταλία να παίξει ρόλο στη σταθεροποίηση και ανοικοδόμηση της Γάζας»

Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπήρξαν και δώρα από τη Sanrio, την εταιρεία πίσω από τη Hello Kitty, τα οποία προορίζονταν για την κόρη της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Πέρα των δώρων, αντάλλαξαν διπλωματικές δεσμεύσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η επιστήμη και τεχνολογία.

Κατά τον αποχαιρετισμό τους, οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Μελόνι ακούγεται να λέει στην Τακαΐτσι: «Να υπολογίζεις πάντα σε μένα. Για ό,τι χρειαστείς. Θα το κάνουμε μαζί».

Πηγή: Skynews

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Ποιο είναι το Νο1 ανδρικό χαρακτηριστικό που προτιμούν οι γυναίκες – Δεν είναι αυτό που νομίζετε

Έκρηξη περιστατικών βίας στα νοσοκομεία-Ο ΙΣΑ ζητά αστυνομική παρουσία

Προγράμματα της ΔΥΠΑ: Ποια προβλήματα προκύπτουν σύμφωνα με τους φοροτεχνικούς και τι ζητούν

Τα 5 επιδόματα που επιστρέφουν μαζί με τις συλλογικές συμβάσεις – Πώς αναπροσαρμόζονται οι μισθοί

Ο Google Assistant θα παραμείνει λίγο περισσότερο για ορισμένους χρήστες Android

Τεστ προσωπικότητας: Το βάζο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει πώς λύνετε προβλήματα στη ζωή σας
περισσότερα
02:32 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Mήνυση από μητέρα παιδιού του Έλον Μασκ κατά της xAI για deepfake φωτογραφία της με μπικίνι μέσω Grok

Η Ashley St Clair, μητέρα ενός από τα 13 παιδιά του Έλον Μασκ , μήνυσε την εταιρεία του xAI γι...
01:08 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Προσγειώθηκε στο Καράκας το πρώτο αεροπλάνο με Βενεζουελάνους μετανάστες που απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, μετά τη σύλληψη Μαδούρο

Ένα αεροπλάνο που μετέφερε 231 Βενεζουελάνους μετανάστες οι οποίοι απελάθηκαν από τις ΗΠΑ, προ...
01:00 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Κάιρο: Παρουσία του γαμπρού του Τραμπ συνεδρίασε πρώτη φορά η τεχνοκρατική επιτροπή για την ανοικοδόμηση της Γάζας – Ποια η σύνθεση της

Με παρόντα τον γαμπρό του Ντόναλντ Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, συνεδρίασε για πρώτη φορά, η 15μελή...
00:15 , Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026

Πόλεμος στην Ουκρανία: Κλειστά τα σχολεία στο Κίεβο έως τον Φεβρουάριο μετά τα ρωσικά πλήγματα

Τα σχολεία της ουκρανικής πρωτεύουσας θα παραμείνουν κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου, όπως ανακ...
MUST READ

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο αν έχεις αετίσια ματιά θα βρεις το πάντα σε 8 δευτερόλεπτα

Διατροφή: Το σνακ που περιορίζει την λιγούρα για γλυκά και fast food στους νέους, σύμφωνα με μελέτη

Κριστιάνο Ρονάλντο: Με ρολόι αξίας 750.000 δολαρίων στα Globe Soccer Awards στο Ντουμπάι