Τόκιο: Η anime selfie φώτο της Μελόνι με την πρωθυπουργό της Ιαπωνίας που της τραγούδησε το «Happy Birthday» – Δείτε βίντεο

Η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι φαίνεται να απέκτησε μια νέα καλύτερη φίλη στην παγκόσμια πολιτική σκηνή, καθώς η Γιαπωνέζα ομόλογό της Σανάε Τακαΐτσι της τραγούδησε το «Happy Birthday» για τα γενέθλια της, ενώ οι δύο ηγέτιδες έβγαλαν μια selfie μαζί – με την κα Μελόνι αργότερα να δημοσιεύει μια anime εκδοχή δίπλα στη λεζάντα: «Δύο μακρινά έθνη, αλλά όλο και πιο κοντά. Φιλία και αρμονία».

Το ταξίδι της Ιταλίδας πρωθυπουργού στο Τόκιο έρχεται μια μέρα μετά τα 49α γενέθλιά της – και γι’ αυτό φάνηκε ενθουσιασμένη όταν η κα Τακαΐτσι της τραγούδησε μια ιταλική εκδοχή του «Happy Birthday», συνοδεία τούρτας και κεριών, ενώ της χάρισε και ένα ζευγάρι σκουλαρίκια, χαρακτηρίζοντάς την «κομψή».

🇯🇵🇮🇹 Japanese PM Sanae Takaichi surprised Italian PM Meloni with a birthday cake. Before leaving, she told the Japanese PM "count always on me.. I know it's not easy but we'll do it together". Thank you @GiorgiaMeloni 💙 pic.twitter.com/OBewG9Nc9u — 鈴森はるか 『haruka suzumori』 🇯🇵 (@harukaawake) January 16, 2026

Παράλληλα, σύμφωνα με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ, υπήρξαν και δώρα από τη Sanrio, την εταιρεία πίσω από τη Hello Kitty, τα οποία προορίζονταν για την κόρη της Ιταλίδας πρωθυπουργού.

Πέρα των δώρων, αντάλλαξαν διπλωματικές δεσμεύσεις για εμβάθυνση της συνεργασίας σε τομείς όπως η ασφάλεια, η οικονομία, η επιστήμη και τεχνολογία.

Κατά τον αποχαιρετισμό τους, οι δύο ηγέτιδες αντάλλαξαν θερμή αγκαλιά, ενώ σε βίντεο που κυκλοφόρησε η Μελόνι ακούγεται να λέει στην Τακαΐτσι: «Να υπολογίζεις πάντα σε μένα. Για ό,τι χρειαστείς. Θα το κάνουμε μαζί».

Πηγή: Skynews