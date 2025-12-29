Μελόνι: Αναγκαία η συνοχή των εταίρων τη στιγμή που οι διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία σημειώνουν πρόοδο

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Μελόνι
Φωτογραφία: Reuters

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός, Τζόρτζια Μελόνι, είχε το βράδυ της Κυριακής, μαζί με άλλους Ευρωπαίους ηγέτες, τηλεφωνική συνομιλία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, μετά το πέρας της συνάντησής τους στη Φλόριντα, αναφέρει ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης.

Η τηλεφωνική συνομιλία, όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, έδωσε την ευκαιρία να γίνει απολογισμός της κατάστασης σχετικά με την ειρηνευτική διαδικασία για την Ουκρανία και τα επόμενα βήματα για την επίτευξη μιας δίκαιης και διαρκούς ειρήνης.

Ο Πρόεδρος Τραμπ και ο Πρόεδρος Ζελένσκι παρουσίασαν τα αποτελέσματα που έχουν επιτευχθεί στις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις, με ιδιαίτερη αναφορά στο θέμα των εγγυήσεων ασφάλειας, και επισήμαναν τα ζητήματα που παραμένουν ανοιχτά, συνεχίζει η ανακοίνωση και καταλήγει:

«Η Πρόεδρος Μελόνι υπενθύμισε εκ νέου τη σημασία της συνοχής μεταξύ των εταίρων σε μια στιγμή που η διαπραγματευτική διαδικασία σημειώνει πρόοδο. Επιπλέον, επιβεβαιώθηκε η ανάγκη να διατηρηθεί η μέγιστη σύγκλιση σε θέματα που αφορούν τα ζωτικά συμφέροντα της Ουκρανίας και των ευρωπαίων εταίρων της.

Τέλος, συμφωνήθηκε ότι εναπόκειται στη Ρωσία να επιδείξει αίσθημα ευθύνης και ανοιχτό πνεύμα στις διαπραγματεύσεις, δείχνοντας πραγματική βούληση για την παύση των εχθροπραξιών, καταλήγει η ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης».

πηγή: ΕΡΤ

