Σερβικά ΜΜΕ: Συμφωνία ανάμεσα σε Τιρίκ Τζόουνς και Ολυμπιακό

«Ο Τιρίκ Τζόουνς έχει συμφωνήσει με τους ιδιοκτήτες του Ολυμπιακού σχετικά με τους όρους της μελλοντικής συνεργασίας» αναφέρει η σερβική ιστοσελίδα “Sport Club”. Ο Ολυμπιακός, θέλει τον Τιρίκ Τζόουνς, αλλά δεν μπαίνει σε «πόλεμο» προσφορών με άλλους συλλόγους. Αν η Παρτιζάν δεχτεί μια ενδεχομένως πιο επικερδή προσφορά από άλλον σύλλογο, ο Ολυμπιακός δεν θα συμμετέχει σε αυτό το «παιχνίδι». Εξάλλου, δεν υπάρχει χρόνος.

Οι ιδιοκτήτες της ΚΑΕ Ολυμπιακός, αδελφοί Αγγελόπουλοι, διεμήνυσαν στον ατζέντη του 28χρονου Αμερικανού σέντερ πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρώσει όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με τη λύση της συνεργασίας με την Παρτιζάν. Και αφού συμβεί αυτό, τον διαβεβαίωσαν ότι η υπογραφή με τον Ολυμπιακό θα είναι στη συνέχεια θέμα ρουτίνας. Στον Ολυμπιακό φέρονται διατεθειμένοι να καταβάλουν χρηματικό ποσό, το οποίο δεν θα είναι ιδιαίτερα υψηλό, ώστε να αποδεσμευτεί νωρίτερα από την ομάδα του Βελιγραδίου ο Τιρίκ Τζόουνς.

Ο Τζόουνς αγωνίστηκε το βράδυ της Κυριακής (28/12) με την Παρτιζάν απέναντι στη Σπλιτ. Απομένει να φανεί, αν αυτός ήταν και ο τελευταίος αγώνας του με τους «ασπρόμαυρους» της Σερβίας.

Το δεδομένο είναι πως η 5η Ιανουαρίου είναι η καταληκτική προθεσμία κατά την οποία οι παίκτες πρέπει να τερματίσουν τη συνεργασία τους με έναν σύλλογο στη Euroleague για να αποκτήσουν το δικαίωμα να αγωνιστούν για έναν άλλο την ίδια σεζόν.

Με τον Ντόντα Χολ να μην έχει αποδώσει τ’ αναμενόμενα και τον Κώστα Αντετοκούνμπο να μένει στον πάγκο στα ματς της Euroleague, o Νίκολα Μιλουτίνοφ… είναι θέμα χρόνου να «σκάσει».

Ουσιαστικά, από το καλοκαίρι φαινόταν πως ο Ολυμπιακός θα έχει πρόβλημα στους ψηλούς… για μία ακόμη σεζόν και έφτασε τελικά να ψάχνει σέντερ στην… αυγή του 2026.

Πολλά μπορεί να γραφτούν για τις επιλογές, τον Μόουζες Ράιτ που έφυγε και την καθυστέρηση στην ενίσχυση της φροντ λάιν. Γιατί ακόμη και οι φίλαθλοι γνωρίζουν πως για να κάνει μία ομάδα πρωταθλητισμό στη Euroleague χρειάζεται τρεις σέντερ υψηλού επιπέδου, λόγω και των πιθανοτήτων τραυματισμών από τα διαρκή παιχνίδια.

Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι πως ο Τιρίκ Τζόουνς έχει ποιοτικά χαρακτηριστικά που ταιριάζουν στον Ολυμπιακό και μπορεί να ξαναβάλει σε τροχιά φάιναλ φορ τους «ερυθρόλευκους», που στόχο έχουν την παρουσία για μία 5η διαδοχική σεζόν στην καταληκτική φάση της Euroleague, με την ελπίδα πως αυτή τη φορά θα κατακτήσουν και τον τίτλο μέσα στο Telekom Center Athens.