Μετ’ εμποδίων η επιστροφή των εκδρομέων στην Αθήνα: Ουρές χιλιομέτρων στο Μαρτίνο

Σε «Οδύσσεια» έχει εξελιχθεί η επιστροφή όσων ταξίδεψαν τα Χριστούγεννα και επιστρέφουν στα σπίτια τους, λόγω των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Το πρόβλημα ξεκίνησε από το μεσημέρι της Κυριακής και όσο οι ώρες περνούν οι ουρές χιλιομέτρων στην Εθνική Οδό μεγαλώνουν. Το ίδιο απελπιστική είναι η κατάσταση και στους παραδρόμους.

Τα μεγαλύτερα προβλήματα, εντοπίζονται στο ύψος της γέφυρας του Μαρτίνου, όπου η ουρά των αυτοκινήτων φτάνει μέχρι τα διόδια της Τραγάνας.

Δείτε LIVE την κίνηση

Δείτε βίντεο του LamiaReport από τις ουρές χιλιομέτρων στη Λαμίας – Αθηνών: