Ισπανία: Ένας νεκρός και δύο αγνοούμενοι από τις σφοδρές πλημμύρες στα νότια

Σήφης Γαρυφαλάκης

διεθνή

Ισπανία, πλημμύρες
πηγή: EPA/JUAN CARLOS DOMINGUEZ

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του από τις σφοδρές πλημμύρες που έπληξαν τη νότια Ισπανία μετά από καταρρακτώδεις βροχοπτώσεις που σημειώθηκαν μέσα στη νύχτα Σαββάτου προς σήμερα Κυριακή, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες διάσωσης, ενώ δύο άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται, σύμφωνα με τις αρχές.

«Το πτώμα ενός ατόμου εντοπίστηκε στην περιοχή όπου διεξάγονται έρευνες για αγνοούμενους στο Αλαουρίν ελ Γκράντε της Μάλαγα», στην Ανδαλουσία, ανακοίνωσαν σε νεότερη ενημέρωσή τους οι ισπανικές υπηρεσίες διάσωσης με ανάρτηση στο X, προσθέτοντας ότι οι ομάδες τους «συνεχίζουν να εργάζονται» στο σημείο.

Ένα άλλο άτομο εξακολουθεί να αγνοείται στην περιοχή και ένα άλλο αγνοείται πιο κοντά στη Γρανάδα, σύμφωνα με τις αρχές και την Πολιτική Προστασία.

Βίντεο που δημοσιεύτηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν τους δρόμους πολλών χωριών να πλημμυρίζουν κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εργάζονταν σήμερα το πρωί για τον καθαρισμό τους.

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ κάλεσε τους πολίτες να επιδείξουν «μέγιστη επαγρύπνηση» απέναντι σε αυτή την κατάσταση.

Η ισπανική εθνική μετεωρολογική υπηρεσία (Aemet) μείωσε το επίπεδο συναγερμού στην Ανδαλουσία από κόκκινο σε πορτοκαλί αργά το πρωί της Κυριακής, αλλά οι έντονες βροχοπτώσεις επικεντρώθηκαν κατά μήκος των ακτών της περιοχής της Βαλένθια μέχρι αργά το απόγευμα.

«Καταρρακτώδεις βροχές στη νότια ακτή της Βαλένθια» με «κίνδυνο πλημμύρας και ξαφνικών πλημμυρών», προειδοποίησε η Aemet με ανάρτηση στο X. Αυτός ο κόκκινος συναγερμός ισχύει «κατ’ αρχήν μέχρι τις 19:59» την Κυριακή.

‘Εντονες βροχοπτώσεις σημειώθηκαν και στην περιοχή της Μούρθια, η οποία συνορεύει με τη Βαλένθια.

Η Ισπανία παραμένει έντονα πληγείσα από τις μεγάλες πλημμύρες του Οκτωβρίου 2024, οι οποίες προκάλεσαν περισσότερους από 230 θανάτους, κυρίως στην περιοχή της Βαλένθια.

