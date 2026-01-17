Αλέξανδρος Παπαδόγγονας: Πέθανε σε ηλικία 95 ετών ο πρώην υπουργός της ΝΔ και αντιναύαρχος του Πολεμικού Ναυτικού

Σε ηλικία 95 ετών πέθανε ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας, αντιναύαρχος εν αποστρατεία του Πολεμικού Ναυτικού και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, που υπηρέτησε σε διαδοχικές κυβερνήσεις μετά τη Μεταπολίτευση. Το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν στο Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών.

Ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας είχε γεννηθεί στην Τρίπολη και ήταν γιος του υποστράτηγου Διονυσίου Παπαδόγγονα, ο οποίος διετέλεσε αρχηγός των Ταγμάτων Ασφαλείας Πελοποννήσου κατά τη διάρκεια της Κατοχής. Σπούδασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, στη Ναυτική Σχολή Πολέμου και στη Σχολή Άμυνας του ΝΑΤΟ, ενώ συνέχισε την εκπαίδευσή του στις Σχολές Υποβρυχίων της Ελλάδας και των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και στη Σχολή Ναρκοπολέμου και στη Σχολή Οικονομικών του Ναυτικού. Υπηρέτησε σε πολεμικά πλοία και υποβρύχια, αλλά και σε επιτελικές θέσεις του Πολεμικού Ναυτικού.

Το 1973 συμμετείχε ενεργά στο αντιδικτατορικό κίνημα του Ναυτικού. Για τη δράση του συνελήφθη από τη χούντα και φυλακίστηκε στο ΕΑΤ-ΕΣΑ. Μετά τη Μεταπολίτευση, το 1974, επανήλθε στο Πολεμικό Ναυτικό ως μηδέποτε διωχθείς, ωστόσο την ίδια χρονιά αποχώρησε για να ασχοληθεί με την πολιτική.

Εξελέγη βουλευτής Α΄ Αθηνών με τη Νέα Δημοκρατία και ανέλαβε υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας την περίοδο 1974–1977. Επανεκλέχθηκε το 1977 και ανέλαβε το υπουργείο Συγκοινωνιών, στο οποίο παρέμεινε έως το 1980.

Κατά τη διάρκεια της κυβέρνησης του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, υπηρέτησε αρχικά ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας από τον Απρίλιο του 1990 έως τον Αύγουστο του 1991 και στη συνέχεια ως υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας από τον Δεκέμβριο του 1992 έως τις εκλογές του Οκτωβρίου του 1993.

Κατά τη δεύτερη θητεία του στο υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας συγκρούστηκε με τον εφοπλιστή Γεράσιμο Αγούδημο, που εκείνη την εποχή κυριαρχούσε στα δρομολόγια της λεγόμενης «άγονης γραμμής». Ως αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Άμυνας, είχε επίσης διαφωνίες με τον τότε υπουργό Ιωάννη Βαρβιτσιώτη για ζητήματα αμυντικής πολιτικής.

Μετά την ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 1993, ο Αλέξανδρος Παπαδόγγονας στήριξε σταθερά το «Δόγμα Ενιαίου Αμυντικού Χώρου Ελλάδας–Κύπρου», που υιοθετήθηκε από τις κυβερνήσεις των Ανδρέα Παπανδρέου και Γλαύκου Κληρίδη, σε αντίθεση με τη γραμμή που ακολουθούσε ο Ιωάννης Βαρβιτσιώτης.

Κατά τη διάρκεια της ζωής του είχε τιμηθεί με πολλές διακρίσεις. Ανάμεσα σε αυτές, ο Ταξιάρχης του Φοίνικος, ο Χρυσός Σταυρός του Γεωργίου και το Μετάλλιο Στρατιωτικής Αξίας, ενώ είχε παρασημοφορηθεί και με τον Ταξιάρχη του Τάγματος Αξίας της Γαλλίας και τον Ταξιάρχη του Τάγματος Βλαδιμηρέσκου της Ρουμανίας. Ως πρόεδρος του Ναυτικού Ομίλου Ελλάδος, είχε τιμηθεί και από τον Πρίγκιπα Αλβέρτο.