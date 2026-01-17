Βενεζουέλα: Η Ντέλσι Ροδρίγκες απομακρύνει από την κυβέρνηση τον πρώην υπουργό Βιομηχανίας, «πιστό» συνεργάτη του ανατραπέντος Μαδούρο

  • Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.
  • Η Ροδρίγκες ανέφερε μέσω Telegram: «Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.
  • Ο Άλεξ Σάαμπ, ο οποίος είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς που ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα.
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροδρίγκες ανακοίνωσε χθες Παρασκευή πως απομάκρυνε από την κυβέρνηση τον Άλεξ Σάαμπ, άνθρωπο που θεωρείτο από τους πιο πιστούς του ανατραπέντος προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Βενεζουέλα: Ομαλή μετάβαση με ελεύθερες εκλογές «βλέπει» η Ματσάδο – Με τη στήριξη του Τραμπ η χώρα θα ελευθερωθεί από το εγκληματικό καθεστώς του Μαδούρο

«Ευχαριστώ τον σύντροφό μου Άλεξ Σάαμπ για το έργο του στην υπηρεσία της πατρίδας· θα αναλάβει πλέον νέα καθήκοντα», ανέφερε η προσωρινή πρόεδρος Ροδρίγκες μέσω Telegram, ανακοινώνοντας την αντικατάστασή του στο υπουργείο από τον Λουίς Αντόνιο Βιγιέγας.

Ο Άλεξ Σάαμπ, που είχε συλληφθεί το 2021 και φυλακιστεί στις ΗΠΑ, που τον κατηγορούσαν πως είχε δημιουργήσει σύστημα κατάχρησης ανθρωπιστικής βοήθειας προς όφελος του κ. Μαδούρο και της κυβέρνησής του, ανταλλάχτηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με δέκα Αμερικανούς οι οποίοι ήταν φυλακισμένοι στη Βενεζουέλα. Ονομάστηκε υπουργός Βιομηχανίας τον Δεκέμβριο του 2024.

Βενεζουέλα: Ο διευθυντής της CIA Ράτκλιφ συναντήθηκε με την προσωρινή πρόεδρο Ροδρίγκες στο Καράκας

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

