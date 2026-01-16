Βενεζουέλα: Ομαλή μετάβαση με ελεύθερες εκλογές «βλέπει» η Ματσάδο – Με τη στήριξη του Τραμπ η χώρα θα ελευθερωθεί από το εγκληματικό καθεστώς του Μαδούρο

Η ηγέτης της αντιπολίτευσης της Βενεζουέλας, Μαρία Κορίνα Ματσάδο, δήλωσε την Παρασκευή ότι είναι βέβαιη πως τα απομεινάρια αυτού που αποκάλεσε «εγκληματικό καθεστώς» θα καταργηθούν τελικά στη χώρα της Νότιας Αμερικής και θα υπάρξει μια ομαλή μετάβαση σε ελεύθερες εκλογές. Η βραβευμένη με το Νόμπελ Ειρήνης πολιτικός διαβεβαίωσε ότι η χώρα της θα ελευθερωθεί με τη στήριξη των ΗΠΑ και του Τραμπ.

Η Ματσάντο μίλησε στους δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον μια μέρα μετά τη συνάντησή της με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ στο Λευκό Οίκο, όπου του παρέδωσε το μετάλλιο του Νόμπελ Ειρήνης, προσπαθώντας να τον πείσει να δώσει στην αντιπολίτευση ρόλο στον καθορισμό του μέλλοντος της Βενεζουέλας, μετά την ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη Νικολά Μαδούρο από τις ΗΠΑ.

Ο Τραμπ, μετά την επέμβαση έχει υποστηρίξει τους πρώην συνεργάτες του Μαδούρο, με επικεφαλής την προσωρινή πρόεδρο Ντέλσι Ροδρίγκες, για να κυβερνήσουν προς το παρόν την χώρα μέλος του ΟΠΕΚ, αντί της Ματσάδο, της οποίας το κίνημα θεωρήθηκε ευρέως ως νικητής των εκλογών του 2024, που ο Μαδούρο κατηγορήθηκε ότι τις είχε νοθεύσει για να φανεί ότι τις κέρδισε.

Βέβαιη για ομαλή μετάβαση

Από την αιφνιδιαστική επέμβαση της 3ης Ιανουαρίου που ανέτρεψε τον Μαδούρο, ο Τραμπ έχει δώσει προτεραιότητα στην απόκτηση πρόσβασης στα τεράστια αποθέματα πετρελαίου της Βενεζουέλας, και όχι στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στη χώρα, Έχει δε καταστήσει σαφές ότι θεωρεί την τρέχουσα κυβέρνηση ως την καλύτερη επιλογή για τη διατήρηση της τάξης.

«Είμαι βαθιά, βαθιά πεπεισμένη ότι θα έχουμε μια ομαλή μετάβαση (στις εκλογές)», δήλωσε η Ματσάδο σε συνέντευξη Τύπου στο Heritage Foundation, ένα συντηρητικό think tank με στενούς δεσμούς με την κυβέρνηση Τραμπ. Ωστόσο, τόνισε ότι πρόκειται για μια ευαίσθητη και πολύπλοκη διαδικασία που θα χρειαστεί χρόνο για να ολοκληρωθεί.

«Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την ένταση ή τις σχέσεις μεταξύ της Ντέλσι Ροδρίγκες και εμού», είπε, αλλά επέμεινε ότι μια «εγκληματική δομή» που κυριαρχεί στη Βενεζουέλα εδώ και χρόνια θα καταρρεύσει τελικά από μόνη της. Δεν εξήγησε λεπτομερώς πώς θα συμβεί αυτό.

Ωστόσο, η Ματσάντο είχε σκληρά λόγια για τη Ροδρίγκες, την πρώην αντιπρόεδρο του Μαδούρο. Χαρακτήρισε τη νέα ηγέτιδα της Βενεζουέλας «κομμουνίστρια», είπε ότι φοβάται τον Τραμπ και ελέγχει ένα «καταπιεστικό» σύστημα, αλλά όχι τον στρατό, γεγονός που καθιστά τη θέση της μη βιώσιμη.

Η επίσκεψη της Ματσάδο στην Ουάσινγκτον δεν συνέβαλε ιδιαίτερα στην αποσαφήνιση του ρόλου που μπορεί να έχει στις αλλαγές που συντελούνται στη Βενεζουέλα. Είπε ότι στην συνάντησή της με τον Τραμπ επέμεινε να επιστρέψει στη Βενεζουέλα το συντομότερο δυνατό, αλλά δεν ανέφερε καμία συγκεκριμένη συμφωνία με τις ΗΠΑ.

Αντίθετα, υπήρχαν ενδείξεις ότι η κυβέρνηση Τραμπ ενδέχεται να εμβαθύνει τις σχέσεις της με ό,τι έχει απομείνει από την κυβέρνηση Μαδούρο.