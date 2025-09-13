Σάλος με τον χορό του Ντόναλντ Τραμπ – Λικνίζεται σε ρυθμούς «YMCA» λίγα 24ωρα μετά τη δολοφονία του Τσάρλι Κερκ

Enikos Newsroom

διεθνή

Ντόναλντ Τραμπ - Λικνίζεται σε ρυθμούς «YMCA»
Photo: Associated Press

Σάλο προκάλεσε στα social media βίντεο που δείχνει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να χορεύει στους ρυθμούς του τραγουδιού «YMCA» κατά τη διάρκεια αγώνα μπέιζμπολ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος βρέθηκε στο γήπεδο των New York Yankees, στο παιχνίδι με τους Detroit Tigers, με αφορμή τη συμπλήρωση 24 ετών από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, προκαλώντας ανάμεικτες αντιδράσεις, δηλαδή χειροκροτήματα αλλά και γιουχαΐσματα από το κοινό.

Κάποια στιγμή, μια ομάδα φιλάθλων ξεκίνησε να φωνάζει ένα σύνθημα με το όνομά του. Ο Τραμπ καθόταν στη σουίτα του προέδρου των Yankees, Ράντι Λεβίν, δίπλα στον ίδιο και στον ιδιοκτήτη της ομάδας Χαλ Στάινμπρενερ.

Το YES Network μετέδωσε την είσοδό του στο κοινό, στη διάρκεια διακοπής του δεύτερου inning, με την ανακοίνωση να γίνεται από τα μικρόφωνα του γηπέδου.

Πριν από τον αγώνα, ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε τα αποδυτήρια για να χαιρετήσει τους παίκτες. «Θα νικήσετε, θα πάτε μέχρι τέλους και θα μπείτε στα πλέι-οφ», τους είπε, σε πλάνα που μεταδόθηκαν από το Fox.

Ο προπονητής χαρακτήρισε την επίσκεψη «σημαντική», ενώ ο σταρ της ομάδας Άαρον Τζατζ δήλωσε: «Δεν είχα ξανασυναντήσει εν ενεργεία πρόεδρο. Ανεξάρτητα από τις πολιτικές πεποιθήσεις, ειδικά σήμερα, 9/11, είναι μέρα που μας θυμίζει τη δύναμη και την αντοχή της Νέας Υόρκης σε μια από τις σκοτεινότερες στιγμές της ιστορίας».

Ωστόσο ένα βίντεο που είδε το φως της δημοσιότητας λίγο αργότερα, με τον πρόεδρο των ΗΠΑ να κουνιέται στον ρυθμό τραγουδιού YMCA των Village People προκάλεσε αίσθηση. Η εικόνα του Τραμπ να λικνίζεται χαμογελαστός μέσα σε αυτό το φορτισμένο κλίμα, μετά τη δολοφονία του υποστηρικτή του, Τσάρλι Κερκ,  σχολιάστηκε έντονα. Οι περισσότεροι τον επέκριναν  για έλλειψη σεβασμού, ενώ άλλοι τον υπερασπίστηκαν, θεωρώντας πως πρόκειται για μια πιο ανθρώπινη και χαλαρή στιγμή.

Για την ιστορία οι Yankees επικράτησαν με 9-3 στον αγώνα.

