Παραμένει εκτός λειτουργίας η τηλεματική του ΟΑΣΑ – Πότε θα επιδιορθωθεί η βλάβη

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Κοινωνία

τηλεματικα λεωφορεια
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/08, με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα δρομολόγια. – Οι πίνακες ανακοινώσεων και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ για τα κινητά τηλέφωνα έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας. Αντί για τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης, οι πολίτες βλέπουν μόνο το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία». – Ο ΟΑΣΑ ενημερώνει ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας και ότι «τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του», ενώ τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Το σύστημα τηλεματικής του ΟΑΣΑ βρίσκεται εκτός λειτουργίας από τα ξημερώματα της Πέμπτης 27/08 με αποτέλεσμα οι επιβάτες να μην μπορούν να έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες για τα δρομολόγια των λεωφορείων ή των τρόλεϊ.

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Οι πίνακες ανακοινώσεων έχουν τεθεί εκτός λειτουργίας, όπως και η εφαρμογή του ΟΑΣΑ για τα κινητά τηλέφωνα. Αντί για τις εκτιμώμενες ώρες άφιξης, στους πίνακες ανακοινώσεων οι πολίτες μπορούν να δουν μόνο το μήνυμα «Δοκιμαστική λειτουργία».

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Με ανακοίνωσή του ο ΟΑΣΑ ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι το σύστημα τηλεματικής βρίσκεται προσωρινά εκτός λειτουργίας.
«Τα αρμόδια τεχνικά κλιμάκια εργάζονται για την αποκατάσταση της λειτουργίας του. Ζητούμε την κατανόηση του επιβατικού κοινού για την προσωρινή αναστάτωση. Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια διεξάγονται κανονικά», όπως αναφέρεται. Πρόκειται για ένα σύστημα που λειτουργεί μέσω Σύμπραξης Δημόσιου-Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) εδώ και μία δεκαετία. Χιλιάδες επιβάτες που είναι εξοικειωμένοι με την τεχνολογία χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη εφαρμογή προκειμένου να μην περιμένουν στη στάση με τις ώρες, ειδικά σε περίοδο ζέστης…

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