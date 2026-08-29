Καιρός: Πρόσκαιρη υποχώρηση της θερμοκρασίας – Καταιγίδες το απόγευμα και ισχυροί άνεμοι

Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα βορειοανατολικά και τοπικά αυξημένες νεφώσεις στα ηπειρωτικά το απόγευμα. Καταιγίδες αναμένονται τις απογευματινές ώρες στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, την Ήπειρο, ενώ δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και στη δυτική Στερεά και τη Θεσσαλία.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από νότιες διευθύνσεις με ένταση 4 έως 5 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι βόρειοι 5 έως 7 μποφόρ και στα νοτιοανατολικά θα φτάσουν τοπικά τα 8 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πρόσκαιρη πτώση, κυρίως στα ανατολικά. Θα φτάσει τους 35 έως 37 βαθμούς στα νησιά του Ιονίου και τα ηπειρωτικά, ενώ τοπικά στα δυτικά ηπειρωτικά θα αγγίξει τους 38 βαθμούς. Στα νησιά του Αιγαίου θα κυμανθεί στους 30 έως 31 βαθμούς, με τις υψηλότερες τιμές, έως 33-34 βαθμούς, να καταγράφονται στα ανατολικά και στη νότια Κρήτη.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και από το μεσημέρι στα δυτικά. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη δυτική Μακεδονία και βαθμιαία στην κεντρική Μακεδονία όπου ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Ανεμοι: Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ.

Μεταβλητοί 4 και τις πρωινές ώρες στα ανατολικά ανατολικοί βορειοανατολικοί 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 20 έως 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία η ελάχιστη και στην ανατολική Μακεδονία η μέγιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες.

Γενικά αίθριος με τοπικές νεφώσεις τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά οπότε στην Ήπειρο και πιθανώς στη δυτική Στερεά, κυρίως στα ορεινά, θα εκδηλωθούν καταιγίδες. Ανεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ.

Από νότιες διευθύνσεις 4 με 5 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 37 και κατά τόπους στα ηπειρωτικά 38 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά.

Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες στα ανατολικά τμήματα και εκ νέου τις απογευματινές ώρες στα ηπειρωτικά. Καταιγίδες ενδέχεται να εκδηλωθούν τις απογευματινές ώρες στη Θεσσαλία κυρίως στα ορεινά. Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ.

Από ανατολικές διευθύνσεις 4 με 5 και τοπικά στα ανατολικά βορειοανατολικοί έως 6 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 36 τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νοτιοανατολικά 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 30 με 31 και στη νότια Κρήτη 34 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Αίθριος. Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ.

Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 και τοπικά στα νότια 8 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Γενικά αίθριος. Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι.

Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Θερμοκρασία: Από 24 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες.

Πρόσκαιρες τοπικές νεφώσεις τις πρωινές ώρες και εκ νέου από το απόγευμα. Καταιγίδες θα εκδηλωθούν αργά το απόγευμα και ενδέχεται να διατηρηθούν έως και τις βραδινές ώρες. Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ.

Νοτιοανατολικοί 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: Από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 30-08-2026

Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως στα δυτικά ορεινά μεμονωμένες καταιγίδες. Η ορατότητα τις πρώτες πρωινές ώρες στα δυτικά θα είναι τοπικά περιορισμένη.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ, στο Αιγαίο 5 με 6 και στα νοτιοανατολικά τμήματά του πρόσκαιρα έως 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ανατολικά.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΑ 31-08-2026 ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 01-09-2026