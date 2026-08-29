Σαν σήμερα 29 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών

Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων

Γεγονότα

1824: Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα)

Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα) 1842: Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.

Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία. 1885: Ο Γερμανός μηχανικός Γκότλιμπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.

Ο Γερμανός μηχανικός Γκότλιμπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης. 1912: Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο.

Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο. 1962: Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή. 2004: Τελετή Λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία, με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι. Ο απολογισμός των αγώνων έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων τις ΗΠΑ με 103 (35 – 39 – 29), ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 (6 – 6 – 4).

Γεννήσεις

1632: Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Θαν. 28/10/1704)

Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Θαν. 28/10/1704) 1926: Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος, πρώτη γυναίκα πρύτανης του ονομαστού Πανεπιστημίου της Σορβόνης. (Θαν. 16/2/2026)

Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος, πρώτη γυναίκα πρύτανης του ονομαστού Πανεπιστημίου της Σορβόνης. (Θαν. 16/2/2026) 1931: Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Θαν. 14/9/2001)

Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Θαν. 14/9/2001) 1934: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/8.2004)

Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/8.2004) 1958: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής. (Θαν. 25/6/2009)

Θάνατοι