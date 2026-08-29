Σαν σήμερα 29 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Διεθνής Ημέρα κατά των Πυρηνικών Δοκιμών
- Διεθνής Νύχτα Νυχτερίδων
Γεγονότα
- 1824: Καταναυμαχείται ο τουρκικός στόλος απ’ τον Ανδρέα Μιαούλη στο Γέροντα. Πρόκειται για τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη ναυτική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της εθνεγερσίας. (Η Ναυμαχία του Γέροντα)
- 1842: Υπογράφεται η Συνθήκη του Νανκίνγκ μεταξύ Μ. Βρετανίας και Κίνας, που θέτει τέλος στον Α’ Πόλεμο του Οπίου. Με τη συνθήκη επιβεβαιώνεται η παραχώρηση του Χονγκ Κονγκ στη Βρετανία.
- 1885: Ο Γερμανός μηχανικός Γκότλιμπ Ντάιμλερ πατεντάρει την πρώτη μοτοσικλέτα με κινητήρα εσωτερικής καύσης.
- 1912: Η Ελληνική Αεροπορία θρηνεί τον πρώτο νεκρό, τον Αλέξανδρο Καραμανλάκη, το αεροπλάνο του οποίου συντρίβεται στον Κορινθιακό κόλπο.
- 1962: Εγκαινιάζεται η νέα μεγάλη οδική αρτηρία της χώρας, η εθνική Αθηνών – Λαμίας, από τον πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραμανλή.
- 2004: Τελετή Λήξης των 28ων Ολυμπιακών Αγώνων στην Αθήνα. Λαμπρή η αυλαία, με ένα γνήσιο ελληνικό γλέντι. Ο απολογισμός των αγώνων έφερε στην πρώτη θέση των μεταλλίων τις ΗΠΑ με 103 (35 – 39 – 29), ενώ η χώρα μας κατέλαβε τη 16η θέση με 16 (6 – 6 – 4).
Γεννήσεις
- 1632: Τζον Λοκ, Άγγλος φιλόσοφος, από τους πρωτεργάτες του εμπειρικισμού και φιλελευθερισμού. (Θαν. 28/10/1704)
- 1926: Ελένη Γλύκατζη – Αρβελέρ, διακεκριμένη Ελληνίδα βυζαντινολόγος, πρώτη γυναίκα πρύτανης του ονομαστού Πανεπιστημίου της Σορβόνης. (Θαν. 16/2/2026)
- 1931: Στέλιος Καζαντζίδης, Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής και μουσικοσυνθέτης. (Θαν. 14/9/2001)
- 1934: Δημήτρης Παπαμιχαήλ, Έλληνας ηθοποιός. (Θαν. 8/8.2004)
- 1958: Μάικλ Τζάκσον, Αμερικανός τραγουδιστής. (Θαν. 25/6/2009)
Θάνατοι
- 1533: Αταχουάλπα, ο τελευταίος βασιλιάς των Ίνκας, που δολοφονήθηκε με διαταγή του Ισπανού κατακτητή του Περού, Φρανθίσκο Πιθάρο. (Γεν. 17/11/1502)
- 1922: Ζορζ Σορέλ, Γάλλος κοινωνικός φιλόσοφος, γνωστός για την ταυτόχρονη υποστήριξη των Λένιν και Μουσολίνι, καθώς θεωρούσε ότι τόσο η ρωσική επανάσταση, όσο και ο ιταλικός φασισμός, αποτελούσαν παραδείγματα για την υπέρβαση της ευρωπαϊκής «παρακμής». (Γεν. 2/11/1847)
- 1944: Αττίκ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Κλέωνος Τριανταφύλλου, «τροβαδούρος» της Αθήνας. (Γεν. 19/3/1885)