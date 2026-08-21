Ελβετία: 19 τραυματίες και 5 αγνοούμενοι από δύο μεγάλες φωτιές σε Σάφχαουζεν και Τούσις

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Δύο σοβαρές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας στις ελβετικές πόλεις Σάφχαουζεν και Τούσις, αφήνοντας πίσω τους 19 τραυματίες.

Σύμφωνα με τις τοπικές αστυνομικές αρχές, οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς πέντε άνθρωποι εξακολουθούν να αγνοούνται.

Εφιάλτης στην Τούσις

Στην Τούσις, στο καντόνι Γκριζόν, «μεγάλη πυρκαγιά» ξέσπασε την περασμένη νύκτα. «Ένα εστιατόριο και διαμερίσματα κάηκαν ολοσχερώς. Πέντε άνθρωποι αγνοούνται. Δεκατέσσερις άνθρωποι κατάφεραν να βγουν από το φλεγόμενο κτίριο. Ανάμεσά τους είναι οκτώ τραυματίες: δύο σοβαρά, δύο σε μέτρια κατάσταση και δύο σε ελαφρά», επεσήμανε η αστυνομία.

Οι τραυματίες έλαβαν τις πρώτες βοήθειες επιτόπου και διακομίστηκαν σε τρία νοσοκομεία της περιοχής, αλλά και στη Ζυρίχη.

Έχει ξεκινήσει έρευνα για να διευκρινιστούν τα αίτια της πυρκαγιάς αυτής, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, «ξεκίνησε από τον δεύτερο όροφο του κτιρίου».

«Το κλιμακοστάσιο κατέρρευσε και χρειάστηκε να ανοίξει η στέγη με τη βοήθεια γερανού», εξήγησε.



Σχεδόν 100 πυροσβέστες κινητοποιήθηκαν για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, με τις επιχειρήσεις να συνεχίζονται σήμερα το πρωί.

Σε φωτογραφία που έδωσε στη δημοσιότητα η αστυνομία φαίνεται ένα πολυώροφο κτίριο κατοικιών να φλέγεται. Μεγάλες φλόγες βγαίνουν από τα παράθυρα υψηλού ορόφου, ενώ πυκνό σύννεφο καπνού υψώνεται πάνω από το κτίριο.

🇨🇭 SUISSE : Cinq personnes sont portées disparues et huit blessées dans l’incendie d’un immeuble d’habitation à Thusis. La cage d’escalier du bâtiment s’est effondré (RTS). pic.twitter.com/GYhG2xCrno — Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 21, 2026

Σάφχαουζεν: 11 τραυματίες από φωτιά σε διαμέρισμα

Στο μεταξύ, χθες, Πέμπτη, το βράδυ, περίπου στις 22:30 (τοπική ώρα, 23:30 ώρα Ελλάδας), άλλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε στην κουζίνα ενός διαμερίσματος πολυκατοικίας στην πόλη Σάφχάουζε, κοντά στα σύνορα με τη Γερμανία.

«Έντεκα άνθρωποι τραυματίστηκαν, εκ των οποίων οι εννέα διακομίστηκαν στο νοσοκομείο», επεσήμανε σε ανακοίνωσή της η τοπική αστυνομία, διευκρινίζοντας ότι μεταξύ των τραυματιών είναι ένας αστυνομικός.

Am Donnerstagabend brannte eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Stadt Schaffhausen. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Feuers verhindern. https://t.co/5eTqdeQLAs pic.twitter.com/9izAsyV10G — Blick (@Blickch) August 21, 2026



Η πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα, το οποίο ήδη φλεγόταν όταν έφτασε στο σημείο η πυροσβεστική, χάρη στις προσπάθειες της οποίας «η πυρκαγιά δεν εξαπλώθηκε σε άλλα διαμερίσματα».

«Τα ακριβή αίτια της φωτιάς διερευνώνται», επεσήμανε.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ