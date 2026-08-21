Αιματηρή απόπειρα ληστείας στον Άγιο Δημήτριο: «Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι» – Συγκλονίζει ο πατέρας του 18χρονου ποδοσφαιριστή – ΒΙΝΤΕΟ

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Οργή προκαλεί η επίθεση με μαχαίρι σε βάρος ενός 18χρονου ποδοσφαιριστή στον Άγιο Δημήτριο. Το θύμα κατευθυνόταν στην προπόνησή του όταν ένας 23χρονος του επιτέθηκε, με σκοπό να τον ληστέψει.

Ο νεαρός τραυματίστηκε στο κεφάλι και την πλάτη και χρειάστηκε να μεταφερθεί στον «Ευαγγελισμό». Ο φερόμενος ως δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη από τις Αρχές, ενώ ο πατέρας του 18χρονου, μιλώντας για τις δραματικές στιγμές που έζησε ο γιος του, ζητά να αποδοθούν ευθύνες.

«Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι»

Ο πατέρας του 18χρονου, περιέγραψε στο Star, όσα πληροφορήθηκε για την αιματηρή επίθεση, εξηγώντας πως ο γιος του βρέθηκε αντιμέτωπος με τον 23χρονο ενώ πήγαινε στην προπόνησή του.

«Του έβγαλε μαχαίρι», του λέει: «Δώσε μου ό,τι έχεις»…. Του κάρφωσε το μαχαίρι στο κεφάλι. Μετά από αυτό, παλέψανε. Του έφυγε η τσάντα της πλάτης, που είχε μέσα τα παπούτσια, τα ποδοσφαιρικά κι αυτά. Του κάρφωσε το άλλο μαχαίρι στην πλάτη».

Ο 18χρονος, που αγωνίζεται ως ποδοσφαιριστής σε ομάδα του Αγίου Δημητρίου, είχε φύγει από το σπίτι του και περπατούσε προς το γήπεδο για την προπόνησή του όταν σημειώθηκε η επίθεση.

Την ίδια ώρα, σημαντική είναι και η μαρτυρία ανθρώπου που βρέθηκε κοντά στο σημείο και έσπευσε να βοηθήσει τον τραυματισμένο νεαρό. Πρόκειται για γιατρό, ο οποίος μίλησε επίσης στο Star και περιέγραψε τις εικόνες που αντίκρισε αμέσως μετά το περιστατικό.

«Ακούσαμε «Βοήθεια, βοήθεια»!. Βγήκαμε στο μπαλκόνι και ξαφνικά βλέπουμε από το πλαϊνό στενό να ανεβαίνει ένα παιδί αιμόφυρτο. Την ώρα που δίναμε τις πρώτες βοήθειες έλεγε ότι προσπάθησε να τον ληστέψει, ότι δε γνώριζε το άτομο αυτό».

Στον «Ευαγγελισμό» ο 18χρονος – Συνελήφθη ο 23χρονος

Μετά την επίθεση, ο 18χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό», όπου νοσηλεύεται έχοντας τραυματιστεί στο κεφάλι και την πλάτη.

Σύμφωνα με όσα προκύπτουν από τις μαρτυρίες, ο 23χρονος φέρεται να πλησίασε αρχικά τον νεαρό και να του ζήτησε τα προσωπικά του αντικείμενα, πριν η κατάσταση οδηγηθεί σε συμπλοκή και ακολουθήσει η επίθεση με το μαχαίρι.

Ο φερόμενος ως δράστης απομακρύνθηκε από το σημείο μετά το περιστατικό, ωστόσο οι Αρχές κατάφεραν να τον εντοπίσουν και να προχωρήσουν στη σύλληψή του.

Για την οικογένεια του 18χρονου, πλέον, προτεραιότητα αποτελεί η αποκατάσταση της δικαιοσύνης και η απόδοση ευθυνών για την επίθεση που δέχθηκε ο νεαρός.

«Θέλω να τιμωρηθεί ο δράστης», τονίζει με πόνο ψυχής ο πατέρας του.