Νίκαια: 43χρονος διαρρήκτης πιάστηκε στα «πράσα»

Ένας 43χρονος συνελήφθη επ' αυτοφώρω στη Νίκαια, κατηγορούμενος για κλοπή από κατοικία. Οι αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. τον εντόπισαν να κρατά τηλεόραση και άλλα αντικείμενα, τα οποία είχε αφαιρέσει από την κατοικία και αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επ’ αυτοφώρω πιάστηκε ένας 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή από κατοικία στη Νίκαια.
  • Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι εντόπισαν τον 43χρονο να κρατά τηλεόραση και άλλα αντικείμενα.
  • Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ η τηλεόραση και τα υπόλοιπα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Επ’ αυτοφώρω πιάστηκε ένας 43χρονος, ο οποίος κατηγορείται για κλοπή από κατοικία στη Νίκαια.

Η σύλληψη έγινε το βράδυ της Πέμπτης 20 Αυγούστου από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ενημερώθηκαν από το Κέντρο Άμεσης Δράσης για διάρρηξη που βρισκόταν σε εξέλιξη.

Οι αστυνομικοί μετέβησαν άμεσα στο σημείο και εντόπισαν τον 43χρονο να κρατά τηλεόραση και άλλα αντικείμενα, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., είχε μόλις αφαιρέσει από την κατοικία.

Ο άνδρας ακινητοποιήθηκε και οδηγήθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, το οποίο ανέλαβε την προανάκριση. Η τηλεόραση και τα υπόλοιπα κλοπιμαία αποδόθηκαν στον ιδιοκτήτη της κατοικίας.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

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