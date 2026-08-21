Τεχεράνη: Οι προσπάθειες των «εχθρών» να διαιρέσουν Ιράν και Ιράκ «θα ενισχύσουν τους δεσμούς» – Προειδοποίηση για «συντριπτική απάντηση»

Σε μια περίοδο κατά την οποία οι γεωπολιτικές ισορροπίες στη Μέση Ανατολή δοκιμάζονται έντονα, το Ιράν διαμηνύει την απόφασή του να σκληρύνει τη στάση του, συνδυάζοντας προειδοποιήσεις για στρατιωτικά αντίποινα, ενίσχυση των περιφερειακών συμμαχιών (proxies) και υιοθέτηση μιας πιο επιθετικής στρατηγικής απέναντι στις αμερικανικές πιέσεις.

«Ασπίδα» στις περιφερειακές σχέσεις

Ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου και κορυφαίος διαπραγματευτής της χώρας, Μοχάμαντ Μπαγέρ Γκαλιμπάφ, δήλωσε ότι οι προσπάθειες των «εχθρών», εννοώντας τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, να διαιρέσουν το Ιράν και το Ιράκ «θα ενισχύσουν μόνο τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών».

Πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη και η Βαγδάτη δεν θα επιτρέψουν σε ξένες δυνάμεις να καθορίσουν το μέλλον τους.

Μιλώντας σε τελετή στην Καρμπάλα, ο Γκαλιμπάφ τόνισε ότι η σχέση μεταξύ των δύο χωρών είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορία, τη γεωγραφία και τις κοινές θρησκευτικές πεποιθήσεις.

«Ήμασταν δύο έθνη που αρνήθηκαν να γίνουν υποσημείωση στις αφηγήσεις των άλλων και δεν επιτρέψαμε να γραφτεί το πεπρωμένο μας σε δυτικές πρωτεύουσες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Tasnim, ο Γκαλιμπάφ σημείωσε επίσης ότι, όπως ακριβώς το Ιράν και το Ιράκ συνεργάστηκαν για την εδραίωση της ασφάλειας, έτσι τώρα πρέπει «να ενωθούν για να επιτύχουν οικονομική ευημερία και ανάπτυξη» και να προωθήσουν έργα για τη βελτίωση των μέσων διαβίωσης και τη μείωση της ξένης επιρροής.

Προειδοποίηση για «συντριπτική» απάντηση

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν θα απαντήσουν σε οποιονδήποτε «λανθασμένο υπολογισμό» ή σε συμβατικές και αναδυόμενες απειλές με μια «συντριπτική, θλιβερή και καταστροφική» απάντηση, προειδοποίησε ο Αρχηγός του Γενικού Επιτελείου, υποστράτηγος Αλί Αμπντολαχί, σύμφωνα με τον κρατικό τηλεοπτικό σταθμό IRIB.

Σε μήνυμά του για την Ημέρα της Αμυντικής Βιομηχανίας του Ιράν, ο Αμπντολαχί δήλωσε ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας διατηρούν ετοιμότητα σε όλους τους τομείς (ξηρά, θάλασσα, αέρα, διάστημα και διαδίκτυο).

Ο ίδιος περιέγραψε τις εξελίξεις στο υπουργείο Άμυνας του Ιράν τα τελευταία χρόνια ως κάτι που ξεπερνά την παραγωγή στρατιωτικού εξοπλισμού, αποκαλώντας τες «αποτρεπτική αμυντική βιομηχανική επανάσταση» που περιλαμβάνει τη διαχείριση τεχνολογίας, την αμυντική οικονομία, τις βιομηχανίες που βασίζονται στη γνώση και την προηγμένη παραγωγή.

Ο Αμπντολαχί πρόσθεσε ότι οι αλλαγές αυτές αποσκοπούν στην ενίσχυση της ικανότητας του Ιράν να αντιμετωπίζει αυτό που περιέγραψε ως όλο και πιο σύνθετες μορφές πολέμου.

Επιθετική στρατηγική απέναντι στην αμερικανική πίεση

Την ίδια στιγμή, το Ιράν αντιμετωπίζει αυξανόμενη οικονομική πίεση από τις αμερικανικές κυρώσεις και τον ναυτικό αποκλεισμό, με τις ανησυχίες να διογκώνονται για τις επιπτώσεις στον πληθυσμό, καθώς οι τιμές των τροφίμων αυξάνονται.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, ανακοίνωσε σχέδια για την απομόνωση της οικονομίας του Ιράν μέσω στοχευμένων μέτρων που θα αποκαλυφθούν τη Δευτέρα, δηλώνοντας ότι οι νέες ενέργειες θα μπορούσαν να μειώσουν την ανάγκη για περαιτέρω στρατιωτική δράση.

Ο Μπέσεντ προειδοποίησε τους συμμάχους των ΗΠΑ, λέγοντας: «Είστε είτε μαζί μας είτε εναντίον μας». Υπογράμμισε ότι η Ουάσινγκτον θα χρησιμοποιήσει «πλήρως τη δύναμη και την ισχύ της» εναντίον χωρών που συναλλάσσονται με το Ιράν.

Ο Αλί Ακμπάρ Νταρεϊνί, ερευνητής στο Κέντρο Στρατηγικών Μελετών στην Τεχεράνη, εκτιμά ότι τα μέτρα πλήττουν το Ιράν, αλλά είναι αμφίβολο αν θα το αναγκάσουν να παραδοθεί, υποστηρίζοντας ότι η χώρα έχει προσαρμοστεί σε δεκαετίες οικονομικής πίεσης.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Νταρεϊνί ανέφερε ότι η στρατηγική της Ουάσινγκτον βασίζεται στην παραδοχή ότι το αυξανόμενο οικονομικό κόστος θα υποχρεώσει τελικά το Ιράν να υποχωρήσει.

Αντίθετα, όπως είπε, η Τεχεράνη απαντά μέσα από έναν συνδυασμό στρατιωτικών και μη στρατιωτικών μέτρων, συμπεριλαμβανομένων των πιέσεων γύρω από τα Στενά του Ορμούζ και της υποστήριξης προς συμμαχικές οργανώσεις στην περιοχή.

«Η στρατηγική του Ιράν βασίζεται στον ασύμμετρο πόλεμο», σημείωσε, εξηγώντας ότι η Τεχεράνη δεν μπορεί να αναμετρηθεί με τις ΗΠΑ σε συμβατικούς στρατιωτικούς όρους και πρέπει συνεχώς να εισάγει νέες τακτικές και να διευρύνει τη γεωγραφική έκταση της αντιπαράθεσης.

Ο Νταρεϊνί τόνισε ότι η σύγκρουση έχει ήδη επεκταθεί πέρα από το Ιράν και τον Περσικό Κόλπο, προς την Ανατολική Μεσόγειο και την Ερυθρά Θάλασσα, ενώ ενδέχεται να διευρυνθεί περαιτέρω.

Χαρακτήρισε τη σημερινή στάση του Ιράν ως «επιθετική στρατηγική, όχι αμυντική», επισημαίνοντας ότι η Τεχεράνη αναπτύσσει σχέδια που στόχο έχουν να αυξήσουν το κόστος της συνεχούς αμερικανικής πίεσης και να αποτρέψουν την επιτυχία της στρατηγικής αποκλεισμού της Ουάσινγκτον.