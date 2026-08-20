«Οικονομική τρομοκρατία» βλέπει το Ιράν πίσω από τις νέες απειλές στον Τραμπ

Την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ απειλεί το Ιράν το ίδιο και τους συμμάχους του για «σφοδρό» οικονομικό πόλεμο, η Τεχεράνη απαντά ότι μια τέτοια κίνηση συνιστά «οικονομική τρομοκρατία» και «εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Τα επιθετικά μέτρα του Ντόναλντ Τραμπ «δεν θα αποδυναμώσουν την αποφασιστικότητα της Τεχεράνης να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία, την εθνική κυριαρχία και τα συμφέροντά της», απαντά το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν. Υπογραμμίζει, μάλιστα, ότι οι νέες κυρώσεις «στοχεύουν απλούς Ιρανούς και οι κυρώσεις συνιστούν οικονομική τρομοκρατία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας».

Νωρίτερα σήμερα, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι «ο οικονομικός πόλεμος που έχει υποσχεθεί ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, να εξαπολύσει εναντίον του Ιράν αποτελεί μια προσπάθεια απόσπασης της προσοχής από την κρίση των ΗΠΑ». Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι» η περαιτέρω πίεση στην Τεχεράνη θα αποτύχει».

«Αυτό που αποκαλείται ‘ημέρα έναρξης οικονομικών δραστηριοτήτων’ είναι απλώς μια προσπάθεια να αποσπαστεί η προσοχή από τις δικές της κρίσεις της Αμερικής, συμπεριλαμβανομένων των άνευ προηγουμένου χρεών και του αυξανόμενου κόστους τόκων», υπογράμμισε ο Αμπάς Αραγτσί. «Η συνέχιση των πολιτικών που, όπως είπε, απέτυχαν θα οδηγούσε μόνο σε περαιτέρω αποτυχίες και αυξημένη ιρανική εχθρότητα», τόνισε ο Αμπάς Αραγτσί.