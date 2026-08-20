Σκληρή απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία για το ελληνικό χωροταξικό των ΑΠΕ: «Αβάσιμοι και απολύτως απαράδεκτοι ισχυρισμοί»

Το Υπουργείο Εξωτερικών απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, χαρακτηρίζοντάς τους αβάσιμους και απολύτως απαράδεκτους.

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Πολιτική

ΥΠΕΞ, Υπουργείο Εξωτερικών
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Το ΥΠΕΞ τονίζει πως η δήλωση της Τουρκίας για το χωροταξικό των ΑΠΕ περιλαμβάνει «σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών».
  • Η επανάληψη των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών από την Τουρκία «καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις», με το ΥΠΕΞ να τονίζει ότι «το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο».
  • Η Ελλάδα «τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου» και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, της οριοθέτησης υφαλοκρηπίδας και ΑΟΖ, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

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«Η χθεσινή δήλωση του εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών» τονίζει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών (ΥΠΕΞ).

Επισημαίνει ακόμη ότι η επανάληψη για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις 12 ημερών «των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα».

«Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση» προσθέτει το ΥΠΕΞ και καταλήγει:

«Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο».

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΥΠΕΞ:

Η χθεσινή δήλωση του Εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών της Τουρκίας σχετικά με το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας περιλαμβάνει σειρά αβάσιμων, απολύτως απαράδεκτων και απορριπτέων ισχυρισμών.

Η επανάληψη δε, για δεύτερη φορά μέσα σε διάστημα μόλις δώδεκα ημερών, μετά την αντίστοιχη τουρκική αντίδραση στο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον Τουρισμό, των ίδιων ανυπόστατων ισχυρισμών καταδεικνύει την εμμονή σε αναθεωρητικές θέσεις, οι οποίες δεν έχουν κανένα νόμιμο έρεισμα.

Το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο είναι απολύτως ξεκάθαρο. Η ελληνική κυριαρχία ορίζεται σαφώς και οριστικώς από διεθνή συμβατικά κείμενα και δεν επιδέχεται αμφισβήτηση. Κάθε άλλη προσέγγιση αντιβαίνει στο Διεθνές Δίκαιο και θα λαμβάνει ανάλογη αντίδραση.

Η Ελλάδα τάσσεται παγίως υπέρ του διαλόγου και των σχέσεων καλής γειτονίας με την Τουρκία και παραμένει προσηλωμένη στη διευθέτηση της μοναδικής ελληνοτουρκικής διαφοράς, αυτή της οριοθέτησης της υφαλοκρηπίδας και Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο.

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