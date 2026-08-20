Σκιάθος: Βρετανοί τουρίστες πιάστηκαν στα χέρια με οδηγό ταξί – Τρεις συλλήψεις

Επεισόδιο μεταξύ δύο Βρετανών τουριστών και οδηγού ταξί σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο, έπειτα από λεκτική αντιπαράθεση για το άνοιγμα παραθύρου του οχήματος. Ο οδηγός τραυματίστηκε στο κεφάλι και μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε ο ανήλικος τουρίστας. Η Αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις και διερευνά τις συνθήκες του περιστατικού.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Επεισόδιο με συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο, με εμπλεκόμενους δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και έναν οδηγό ταξί.
  • Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και ακολούθησε συμπλοκή, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού ταξί στο κεφάλι και του ανήλικου Βρετανού ελαφρύτερα.
  • Συνελήφθησαν οι δύο Βρετανοί τουρίστες, ο οδηγός ταξί, καθώς και ο πατέρας του ανήλικου για παραμέληση της εποπτείας του.

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Συμπλοκή σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Σκιάθο, με εμπλεκόμενους δύο Βρετανούς τουρίστες, εκ των οποίων ο ένας ανήλικος, και έναν οδηγό ταξί. Το περιστατικό είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού και του ανήλικου, ενώ ακολούθησαν συλλήψεις από την Αστυνομία.

Σύμφωνα με το gegonota.news, οι δύο τουρίστες επιβιβάστηκαν στο ταξί προκειμένου να μεταβούν στο κατάλυμά τους. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής προέκυψε αρχικά λεκτική αντιπαράθεση με τον οδηγό, με αφορμή το άνοιγμα του παραθύρου της πίσω πόρτας.

Η ένταση κλιμακώθηκε μέσα σε λίγα λεπτά και ακολούθησε συμπλοκή. Από το επεισόδιο τραυματίστηκε στο κεφάλι ο οδηγός του ταξί, ενώ ελαφρύτερα τραυματίστηκε και ο ανήλικος Βρετανός.

Οι συλλήψεις μετά το επεισόδιο

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Σκιάθου, οι οποίοι ακινητοποίησαν τους δύο τουρίστες. Ο οδηγός του ταξί μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Σκιάθου, όπου οι γιατροί του έκαναν ράμματα στο κεφάλι.

Οι δύο Βρετανοί συνελήφθησαν για επικίνδυνη σωματική βλάβη, ενώ συνελήφθη και ο οδηγός ταξί για πρόκληση σωματικής βλάβης σε αδύναμο άτομο.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί συνέλαβαν και τον πατέρα του ανήλικου Βρετανού για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διενεργεί το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου.

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