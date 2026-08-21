Αποκάλυψη enikos.gr: Εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά με ιό του Δυτικού Νείλου

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Την ώρα που ο δημοσιογράφος, Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», καθώς έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει μία αποκάλυψη-«βόμβα» στο enikos.gr που δείχνει πόσο σοβαρά εξελίσσεται το θέμα της αποκαλούμενης νόσου των κουνουπιών.

Της Ισμήνης Λέντζου

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ «αυτή την ώρα, εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Μάλιστα ο ένας ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση.

Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτεί εγρήγορση από όλους τους υγειονομικούς θεσμούς. Ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικά» είπε τέλος ο κύριος Γιαννάκος στο enikos.gr.

«Καλπάζει» ο ιός του Δυτικού Νείλου

Αυξημένη παραμένει η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την Αττική να συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας. Η φετινή εικόνα εμφανίζεται επιβαρυμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος μετάδοσης του ιού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καταγράφηκε επίσης ένα ακόμη περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, το οποίο περιλάμβανε και παραμονή σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.