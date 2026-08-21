Αποκάλυψη enikos.gr: Εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στον «Ευαγγελισμό» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά με ιό του Δυτικού Νείλου

Εκτός από τον δημοσιογράφο Αντώνη Πανούτσο, τρία ακόμη περιστατικά με ιό του Δυτικού Νείλου νοσηλεύονται στον «Ευαγγελισμό», με έναν ασθενή σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ, σύμφωνα με αποκάλυψη του προέδρου της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκου. Η κατάσταση κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, με αυξημένη διασπορά του ιού στην Αττική και επιβαρυμένη επιδημιολογική εικόνα σε σχέση με το 2025. Ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 47 νέα κρούσματα την τελευταία εβδομάδα έως 19 Αυγούστου, φτάνοντας συνολικά τα 157 κρούσματα και 13 θανάτους από την αρχή του 2026.

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Κοινωνία

νοσοκομείο Ευαγγελισμός
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, αποκάλυψε στο enikos.gr ότι «εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου», με έναν εξ αυτών σε ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση.
  • Η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου παραμένει αυξημένη στη χώρα, με την Αττική και ειδικά την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο, εμφανίζοντας επιβαρυμένη εικόνα σε σχέση με το 2025.
  • Συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου έχουν καταγραφεί από την αρχή του 2026, με 47 νέα εγχώρια κρούσματα την τελευταία εβδομάδα.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Την ώρα που ο δημοσιογράφος, Αντώνης Πανούτσος νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού», καθώς έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος κάνει μία αποκάλυψη-«βόμβα» στο enikos.gr που δείχνει πόσο σοβαρά εξελίσσεται το θέμα της αποκαλούμενης νόσου των κουνουπιών.

Αντώνης Πανούτσος: Στη ΜΕΘ του «Ευαγγελισμού» ο δημοσιογράφος – Έχει προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου

Της Ισμήνης Λέντζου

Όπως τόνισε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ «αυτή την ώρα, εκτός από τον Αντώνη Πανούτσο, στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός» νοσηλεύονται ακόμη 3 περιστατικά ασθενών που έχουν προσβληθεί από τον ιό του Δυτικού Νείλου.

Μάλιστα ο ένας ασθενής νοσηλεύεται σε ΜΕΘ, σε κρίσιμη κατάσταση.

Αντιλαμβάνεστε ότι η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή και απαιτεί εγρήγορση από όλους τους υγειονομικούς θεσμούς. Ιδιαίτερα τα άτομα που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, πρέπει να είναι εξαιρετικά προσεκτικά» είπε τέλος ο κύριος Γιαννάκος στο enikos.gr.

Μιχάλης Γιαννάκος

«Καλπάζει» ο ιός του Δυτικού Νείλου

Αυξημένη παραμένει η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα, με την Αττική να συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και την Ανατολική Αττική να βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημιολογικής δραστηριότητας. Η φετινή εικόνα εμφανίζεται επιβαρυμένη σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2025, ενώ η περίοδος μετάδοσης του ιού βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τη νεότερη ενημέρωση του ΕΟΔΥ, την τελευταία εβδομάδα, έως την Τετάρτη 19 Αυγούστου, διαγνώστηκαν και δηλώθηκαν 47 νέα εγχώρια κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Καταγράφηκε επίσης ένα ακόμη περιστατικό με σύνθετο ιστορικό μετακινήσεων, το οποίο περιλάμβανε και παραμονή σε ενδημική χώρα του εξωτερικού.

Από την αρχή του 2026 έχουν καταγραφεί συνολικά 157 κρούσματα και 13 θάνατοι.

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