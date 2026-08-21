Μύκονος: «Με βίασε στο beach bar ισχυρίζεται η 18χρονη τουρίστρια – Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος του 23χρονου

Στη σύλληψη ενός 23χρονου υπηκόου Κοσόβου, προχώρησαν οι αστυνομικές Αρχές στη Μύκονο, έπειτα από καταγγελία 18χρονης Ιταλίδας για βιασμό σε γνωστό beach bar του νησιού.

Η καταγγελία έγινε τα ξημερώματα της Τρίτης 18 Αυγούστου, με την τουρίστρια να υποστηρίζει, ότι το περιστατικό είχε σημειωθεί λίγες ώρες νωρίτερα, ενώ βρισκόταν στον χώρο του καταστήματος.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, η 18χρονη είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα αλκοόλ και βρισκόταν σε κατάσταση έντονης μέθης, ενώ κάποια στιγμή ξάπλωσε σε ξαπλώστρα. Όπως ανέφερε, ένας άνδρας που δεν γνώριζε την πλησίασε και, εκμεταλλευόμενος την κατάστασή της, προχώρησε σε σεξουαλική πράξη χωρίς τη συναίνεσή της.

Η περιγραφή που έδωσε στις Αρχές, φέρεται να βοήθησε στην ταυτοποίηση του 23χρονου, ο οποίος εντοπίστηκε στο κατάλυμα όπου διέμενε και συνελήφθη. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Σύρου.

Όπως ανέφερε ο συνήγορός του, Κωνσταντίνος Δοκιμάκης, η νομική αξιολόγηση της υπόθεσης έχει αλλάξει και η δίωξη αφορά πλέον κατάχρηση σε ασέλγεια.

Τι περιέγραψε στην κατάθεσή της η 18χρονη

Η νεαρή Ιταλίδα φέρεται να κατέθεσε ότι βρισκόταν στη Μύκονο για διακοπές μαζί με φίλες της. Στις 17 Αυγούστου, επισκέφθηκαν beach bar, όπου παρέμειναν από το μεσημέρι και αργότερα μετακινήθηκαν στον χώρο του μπαρ.

Εκεί, σύμφωνα με την ίδια, ήρθαν σε επαφή με άλλα άτομα και διασκέδασαν μέχρι περίπου τις 21:00. Η 18χρονη, ανέφερε ότι είχε καταναλώσει αρκετό αλκοόλ και δεν μπορούσε να θυμηθεί όλα όσα είχαν συμβεί.

Όπως υποστήριξε, θυμόταν ότι βρισκόταν αργότερα σε ξαπλώστρα, όταν ένας άνδρας την πλησίασε. Η ίδια φέρεται να είπε στις Αρχές, ότι του εξέφρασε επανειλημμένα πως δεν ήθελε να προχωρήσει σε σεξουαλική η πράξη, ωστόσο εκείνος δεν σταμάτησε.

Παράλληλα, ανέφερε πως είχε κενά μνήμης και δεν ήταν σε θέση να προσδιορίσει με ακρίβεια πόση ώρα διήρκεσε το περιστατικό ή αν κατάφερε να αντιδράσει. Οι φίλες της, σύμφωνα με την κατάθεσή της, της είπαν αργότερα ότι βρισκόταν σε πολύ κακή κατάσταση, λόγω της υπερβολικής κατανάλωσης αλκοόλ.

Η εκδοχή του 23χρονου

Ο δικηγόρος του 23χρονου, Κωνσταντίνος Δοκιμάκης, έδωσε διαφορετική εικόνα για τα γεγονότα. Μιλώντας στο MEGA, υποστήριξε ότι το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας δείχνει πως το σημείο όπου φέρεται να έγινε το περιστατικό ήταν γεμάτο κόσμο, με πελάτες και άλλα άτομα να κινούνται στον χώρο.

Σύμφωνα με τον συνήγορο, οι κάμερες καταγράφουν τον 23χρονο και την 18χρονη, αλλά και άλλα πρόσωπα που βρίσκονταν εκεί. Όπως ανέφερε, δεν καταγράφεται η ίδια η καταγγελλόμενη γενετήσια πράξη, ενώ κατά την εκτίμησή του στο βίντεο φαίνεται να υπάρχει φιλική και ερωτική προσέγγιση μεταξύ των δύο.

Ο 23χρονος, σύμφωνα με τον δικηγόρο του, παραδέχεται ότι γνώρισε την 18χρονη και ότι υπήρχε ερωτική διάθεση, αρνείται όμως ότι υπήρξε γενετήσια πράξη με τον τρόπο που περιγράφεται στην καταγγελία.

Τι υποστηρίζει η υπεράσπιση για την ιατροδικαστική εξέταση

Αναφερόμενος στην ιατροδικαστική εξέταση, ο συνήγορος του 23χρονου, υποστήριξε ότι δεν προέκυψε συγκεκριμένο εύρημα το οποίο, σύμφωνα με την άποψή του, να επιβεβαιώνει την καταγγελλόμενη πράξη.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στα κενά μνήμης που περιγράφει η 18χρονη, τονίζοντας ότι η έντονη κατανάλωση αλκοόλ μπορεί να προκαλέσει απώλεια ή αποσπασματική μνήμη. Παράλληλα, υποστήριξε ότι τα κενά μνήμης δεν σημαίνουν αυτομάτως, ότι συντρέχει η νομική έννοια της ανικανότητας αντίστασης.

Οι παραπάνω θέσεις αποτελούν τους ισχυρισμούς της κάθε πλευράς και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.

Πηγή: E-kRITI/Mega Channel