Σε εγρήγορση το Μέγαρο Μαξίμου: Η στρατηγική απέναντι σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα με αφετηρία τη ΔΕΘ – Με το… βλέμμα και στις κινήσεις Σαμαρά

Με αφετηρία την επικείμενη ΔΕΘ η κυβέρνηση σχεδιάζει την τακτική της απέναντι στους πολιτικούς αντιπάλους της επιδιώκοντας να μετατοπίσει την πολιτική αντιπαράθεση στο πεδίο της οικονομικής πολιτικής, όπου η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη διατηρεί «συγκριτικό πλεονέκτημα» έναντι της αντιπολίτευσης.

Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση θα κινηθεί στη ΔΕΘ στην κατεύθυνση της προεκλογικής, αλλά όχι παροχολογικής στρατηγικής, επιδιώκοντας να καταστήσει σαφές την απόσταση της οικονομικής πολιτικής της, απέναντι στο ΠΑΣΟΚ του Νίκου Ανδρουλάκη και την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα, με στόχευση στον μεσαίο χώρο.

Υπό αυτό το πρίσμα, παρά τις επίμονες εισηγήσεις στον Κυριάκο Μητσοτάκη για πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, η απόφαση για εκλογές στην ώρα τους, σύμφωνα με την εφημερίδα «Απογευματινή», προκρίνεται, καθώς εκτιμάται ότι ο μακράς διαρκείας προεκλογικός μαραθώνιος θα «λαχανιάσει» τους πολιτικούς αντιπάλους.

Συνεργάτες του Κυριάκου Μητσοτάκη εκτιμούν ότι ο πολιτικός χρόνος δουλεύει υπέρ της κυβέρνησης, καθώς θα έχει το περιθώριο να εισπράξει κέρδη από το αποτύπωμα του κυβερνητικού έργου, με στόχο να αντιστραφεί το κλίμα δυσαρέσκειας που καταγράφεται σε μερίδα του εκλογικού σώματος και παράλληλα να ενισχυθεί η σύγκριση του Κυριάκου Μητσοτάκη με τους άλλους πολιτικούς αρχηγούς.

Ταυτόχρονα, ωστόσο, τα ραντάρ του Μαξίμου παραμένουν στραμμένα στην ενίσχυση της συσπείρωσης της παραδοσιακής βάσης της ΝΔ και του «επαναπατρισμού» των ψηφοφόρων που έχουν πάρει αποστάσεις από την κυβέρνηση. Αναπόφευκτα το φημολογούμενο κόμμα από τον Αντώνη Σαμαρά, θέτει σε εγρήγορση το Μέγαρο Μαξίμου.

Στο Μαξίμου θεωρούν ότι η απόφαση του Μεσσήνιου πολιτικού για τη δημιουργία πολιτικού φορέα είναι ειλημμένη και σε αυτό το κλίμα ο πρώην πρωθυπουργός θα εντείνει το επόμενο διάστημα την επιθετική ρητορική του απέναντι στην κυβέρνηση εστιάζοντας στα ελληνοτουρκικά, στο Μεταναστευτικό και τη «woke» ατζέντα.

Κυβερνητικά στελέχη πάντως πιστεύουν ότι τυχόν «κόμμα Σαμαρά» δεν θα επηρεάσει σημαντικά την εκλογική δυναμική της ΝΔ, καθώς από τη δυνητική ψήφο φαίνεται να προκαλεί μεγαλύτερη ζημιά στα κόμματα που κινούνται δεξιότερα.

Σε κάθε περίπτωση, όπως αναφέρει το δημοσίευμα, η μάχη του επιτελείου της Πειραιώς για το «μπετονάρισμα» της παραδοσιακής βάσης και της επανεργοποίησης του στελεχιακού δυναμικού σε ολόκληρη την επικράτεια είναι η κεντρική επιλογή για την προεκλογική περίοδο, ανεξάρτητα από τις αποφάσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Κεντροαριστερά

Όσον αφορά στην αντιμετώπιση του Νίκου Ανδρουλάκη και του Αλέξη Τσίπρα, το Μαξίμου κινείται σε τροχιά αναδιάταξης παρακολουθώντας στενά τις διεργασίες στον χώρο της αντιπολίτευσης και προσαρμόζοντας ανάλογα τη στρατηγική του.

Η κυβερνητική πλειοψηφία ασκεί πίεση στο ΠΑΣΟΚ στο πεδίο του μεταρρυθμιστικού κέντρο, διεκδικώντας την αποκλειστικότητα των μεσαίων στρωμάτων και των κεντρώων ψηφοφόρων, ενώ ταυτόχρονα αναδεικνύει τις εσωτερικές διαφοροποιήσεις της Χαριλάου Τρικούπη σε κρίσιμα νομοσχέδια, προκειμένου να αμφισβητήσει τη μεταρρυθμιστική ετοιμότητα.

Όσον αφορά στον Αλέξη Τσίπρα, το κυβερνητικό επιτελείο πιάνει το νήμα γυρνώντας πίσω στο 2023 καθώς η σύγκρουση με τον τότε αρχηγό του ΣΥΡΙΖΑ υπήρξε διαχρονικά οριοθετημένη στη βάση μιας οξύτατης ιδεολογικής και πολιτικής αναμέτρησης.

Τα πεπραγμένα της κυβέρνησης Τσίπρα αναμένεται να ανασύρονται συνεχώς έως την άνοιξη του 2027 χαράσσοντας τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στην πολιτική σταθερότητα και τον κίνδυνο μιας νέας περιπέτειας για τη χώρα.