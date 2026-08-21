Κύπρος: Χωρίς ρεύμα πολλές περιοχές – Τι προκάλεσε το πρόβλημα

Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε περιοχές της Λευκωσίας εξαιτίας προβλήματος σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, επηρεάζοντας μεγάλο αριθμό καταναλωτών. Συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε περιοχές της Λευκωσίας εξαιτίας προβλήματος σε μονάδα παραγωγής ενέργειας.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες, χωρίς ηλεκτρισμό είναι περιοχές όπως η Αγλαντζιά, Λατσιά μέχρι και Δάλι.
  • Συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος σημειώθηκε το πρωί της Παρασκευής σε περιοχές της Λευκωσίας εξαιτίας προβλήματος σε μονάδα παραγωγής ενέργειας, δήλωσε στο ΚΥΠΕ η εκπρόσωπος Τύπου του Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Κύπρου (ΔΣΜΚ), Χαρά Κουσιάππα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Philenews, χωρίς ηλεκτρισμό είναι περιοχές όπως η Αγλαντζιά, Λατσιά μέχρι και Δάλι. Συνεργεία βρίσκονται επί ποδός και καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

Σύμφωνα με λειτουργό του ΔΜΣΚ, πρόκειται για μεγάλη απώλεια παραγωγής από την οποία επηρεάζεται μεγάλος αριθμός καταναλωτών. Βρίσκονται σε εξέλιξη εργασίες προς επαναφορά του ηλεκτρικού ρεύματος.

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