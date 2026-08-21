Φωτιά στην Κρήτη – Καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά

Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, στις 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45. Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο, με τη συνδρομή υδροφόρων του Δήμου Μυλοποτάμου. Η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), ενώ για τη διερεύνηση των αιτιών έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση ξέσπασε στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη, με το Κέντρο Επιχειρήσεων να ενημερώνεται στις 21 Αυγούστου 2026.
  • Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες, 7 οχήματα και 1 ελικόπτερο, ενώ συνδράμει και ο Δήμος Μυλοποτάμου.
  • Η περιοχή βρισκόταν σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3) και έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Ρεθύμνου για τη διερεύνηση των αιτιών.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.

Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.

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