Φωτιά στην Κρήτη – Καίει σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά

Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στα Ζωνιανά Μυλοποτάμου, στην Κρήτη.
Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για το περιστατικό σήμερα 21 Αυγούστου 2026, περίπου στις 11:45.
Κινητοποιήθηκαν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων της 3ης ΕΜΟΔΕ και 7 οχήματα.
Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκε 1 ελικόπτερο.
Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Μυλοποτάμου.
Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ρεθύμνου.