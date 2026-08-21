Λονγκ Άιλαντ: Υδροστρόβιλος βγήκε στη στεριά και διέλυσε τα πάντα στο πέρασμά του – ΒΙΝΤΕΟ

Ένας τεράστιος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε το απόγευμα της Πέμπτης στα ανοιχτά του Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης και εισέβαλε στη στεριά ως ανεμοστρόβιλος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε παραθαλάσσιο κλαμπ στην κομητεία Νάσσαου. Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, χωρίς ωστόσο να έχουν αναφερθεί θύματα ή σοβαροί τραυματισμοί μέχρι στιγμής.

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Διεθνή Νέα

ανεμοστρόβιλος Λονγκ Άιλαντ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τρόμος επικράτησε στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν ένας τεράστιος υδροστρόβιλος εισέβαλε στη στεριά ως ανεμοστρόβιλος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε παραθαλάσσιο κλαμπ. Συγκλονιστικά βίντεο καταγράφουν τη στιγμή που η γιγαντιαία δίνη κινείται προς την ξηρά.
  • Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την κομητεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, με τον επικεφαλής της κομητείας να δηλώνει ότι «μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς».
  • Ο 28χρονος Μάθιου Σταρκ περιέγραψε την εμπειρία του, αφηγούμενος ότι «τα πάντα αναποδογύρισαν, κυριολεκτικά» όταν η δίνη χτύπησε. Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και πλημμύρες στην περιοχή.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Τρόμος επικράτησε το απόγευμα της Πέμπτης στο Λονγκ Άιλαντ της Νέας Υόρκης, όταν ένας τεράστιος υδροστρόβιλος σχηματίστηκε στα ανοιχτά της ακτής και εισέβαλε στη στεριά ως ανεμοστρόβιλος, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές σε παραθαλάσσιο κλαμπ.

Συγκλονιστικά βίντεο από την περιοχή Ιστ Ατλάντικ Μπιτς, στην κομητεία Νάσσαου, καταγράφουν τη στιγμή που η γιγαντιαία δίνη σχηματίζεται κοντά στην ακτογραμμή και κινείται προς την ξηρά.


Γύρω στις 6:45 το απόγευμα τοπική ώρα, ο ανεμοστρόβιλος πέρασε πάνω από τις παραθαλάσσιες επιχειρήσεις, ξηλώνοντας στέγες και διαλύοντας τις εγκαταστάσεις, προτού διαλυθεί.

Οι τοπικές αρχές κήρυξαν την κομητεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω του ιδιαίτερα σπάνιου φαινομένου.

«Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα ή σοβαρούς τραυματισμούς», ανέφερε ο επικεφαλής της κομητείας, Μπρους Μπλέικμαν.

Σε επόμενη τοποθέτησή του, πρόσθεσε: «Υπάρχουν υλικές ζημιές, οι οποίες αξιολογούνται αυτή τη στιγμή, ενώ έχει κινητοποιηθεί ομάδα έρευνας για να διασφαλιστεί ότι κανείς δεν έχει εγκλωβιστεί».

Πηγή: Χ

«Όλα αναποδογύρισαν»

Ο 28χρονος Μάθιου Σταρκ, κάτοικος της περιοχής Λονγκ Μπιτς, βρισκόταν στο Sun and Surf Beach Club μαζί με εννέα μέλη της οικογένειάς του όταν ξέσπασε η καταιγίδα.


Ο ίδιος περιέγραψε τη στιγμή που η δίνη ξήλωσε τη στέγη της ξύλινης εγκατάστασης, στην οποία είχαν καταφύγει για να προστατευτούν από καταρρακτώδη βροχή.


«Καθώς έκλεινα την πόρτα, άκουσα και ένιωσα το βουητό των ριπών του ανέμου, κι αυτό ξήλωσε τη στέγη κατευθείαν, πέταξε όλα τα συντρίμμια και πράγματα άρχισαν να πέφτουν πάνω μας — η στέγη και τα δοκάρια. Δεν έχω νιώσει ή βιώσει ποτέ κάτι παρόμοιο, ήταν κάπως σουρεαλιστικό. Τη μία στιγμή δεν έτρεχε τίποτα. Την αμέσως επόμενη στιγμή, τα πάντα αναποδογύρισαν, κυριολεκτικά», αφηγήθηκε.

«Δεν έχω ξαναδεί τέτοια καταστροφή. Ήταν τρελό».

Πηγή: Χ

Συναγερμός για την κακοκαιρία και πλημμύρες

Η μετεωρολογική υπηρεσία AccuWeather επιβεβαίωσε ότι το υλικό που καταγράφηκε στο Ιστ Ατλάντικ Μπιτς συνάδει με υδροστρόβιλο, ο οποίος, όπως σημειώνει η New York Post, ουσιαστικά αποτελεί ανεμοστρόβιλο που σχηματίζεται πάνω από τη θάλασσα.

Από την πλευρά της, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (NWS) δήλωσε ότι ο υδροστρόβιλος «ενδέχεται να βγήκε στη στεριά» -κάτι που τον μετατρέπει σε παραδοσιακό ανεμοστρόβιλο- σημειώνοντας ωστόσο ότι απαιτείται επίσημη αξιολόγηση των ζημιών.

Σύμφωνα με την NWS, ένας ακόμα πιθανός υδροστρόβιλος που μετατράπηκε σε ανεμοστρόβιλο χτύπησε την ίδια ώρα στην περιοχή Ρόκαγουεϊς του Κουίνς.


Παράλληλα, οι έντονες βροχοπτώσεις προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις στο Λονγκ Άιλαντ. Μια γυναίκα εγκλωβίστηκε στο πλημμυρισμένο όχημά της στη λεωφόρο Τσέρι Βάλει, ενώ δύο με τρία οχήματα ακινητοποιήθηκαν από τα νερά στη λεωφόρο Νορθ Σέντραλ στο Βάλει Στριμ, κάτω από την αερογέφυρα Southern State Parkway, με αναφορές για επιπλέον εγκλωβισμένους οδηγούς στον ίδιο τον αυτοκινητόδρομο.

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