Σαν σήμερα 30 Αυγούστου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Επέτειοι

Διεθνής Ημέρα για τα Θύματα των Βίαιων Εξαφανίσεων

Γεγονότα

1832: Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου (Λαμίας), ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα.

Υπογράφεται το Πρωτόκολλο του Λονδίνου, με το οποίο ορίζονται τα ελληνοτουρκικά σύνορα στη γραμμή Αμβρακικού – Παγασητικού κόλπου, με την επιδίκαση στην Ελλάδα του Ζητουνίου (Λαμίας), ενώ απορρίπτονται τα αιτήματα των Κρητικών και των κατοίκων της Σάμου για ένωση με την Ελλάδα. 1918: Ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος.

Ο Σοβιετικός ηγέτης Βλαντιμίρ Λένιν πυροβολείται και τραυματίζεται κατά τη διάρκεια ομιλίας του σε εργοστάσιο της Μόσχας. Στη δολοφονική απόπειρα πρωτοστατούν οι αδελφές Φάνια και Ντόρα Καπλάν, αμφότερες μέλη του Σοσιαλιστικού Επαναστατικού Κόμματος. 1922: Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως «Ημέρα της Νίκης».

Διεξάγεται η τελευταία μάχη της Μικρασιατικής Εκστρατείας στο Ντουμπλουπινάρ, κοντά στο Αφιόν Καραχισάρ, με ήττα των ελληνικών δυνάμεων. Η 30η Αυγούστου εορτάζεται στην Τουρκία ως «Ημέρα της Νίκης». 1929: Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα.

Η κυβέρνηση Βενιζέλου αναθέτει στο χημικό μηχανικό Αλκιβιάδη Κοκκινάκη, Έλληνα πρόσφυγα από τη Ρωσία και πρώην Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας της Αγίας Πετρούπολης, τη μελέτη και οργάνωση Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Ελλάδα. 1949: Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται.

Λήγει ο εμφύλιος πόλεμος στην Ελλάδα. Το Βίτσι «πέφτει» στις δυνάμεις του Εθνικού Στρατού από τους αντάρτες του «Δημοκρατικού Στρατού» (ΔΣΕ) που το υπερασπίζονται. 1991: Ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον.

Ο Αμερικανός αθλητής του μήκους Μάικλ Πάουελ υπερβαίνει τα 8,95 μ. σε αγώνα στο Τόκιο και καταρρίπτει το μυθικό ρεκόρ που κατείχε από το 1968 ο Μπομπ Μπίμον. 2010: Απαισιοδοξία των πολιτών για την πορεία της χώρας και ιστορικά χαμηλά για το δικομματισμό καταγράφει δημοσκόπηση της εταιρείας GPO για το Mega. Στην πρόθεση ψήφου λαμβάνουν: ΠΑΣΟΚ 28,6%, ΝΔ 21,1%, ΚΚΕ 9%, ΛΑΟΣ 6,8%, ΣΥΡΙΖΑ 2,8%, Οικολόγοι Πράσινοι 2,8%, Δημοκρατική Αριστερά 1,7%.

Γεννήσεις

1871: Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937)

Έρνεστ Ράδερφορντ, Βρετανός φυσικός νεοζηλανδικής καταγωγής, με σπουδαίο έργο στην εξέλιξη της πυρηνικής φυσικής. Τιμήθηκε με βραβείο Νόμπελ το 1908. (Θαν. 19/10/1937) 1930: Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο.

Γουόρεν Μπάφετ, Αμερικανός μεγαλοεπενδυτής, ένας από τους πλουσιότερους ανθρώπους στον κόσμο. 1958: Άννα Πολιτκόφσκαγια, Ρωσίδα δημοσιογράφος, δεινή επικρίτρια του Βλαντιμίρ Πούτιν, η οποία δολοφονήθηκε. (Θαν. 7/10/2006)

Θάνατοι