Βόλος – Ηρακλής 1-1: Πήραν τον πρώτο τους βαθμό

Έπειτα από ένα επεισοδιακό παιχνίδι, Βόλος ΝΠΣ και ΠΟΤ Ηρακλής αναδείχθηκαν ισόπαλοι με σκορ 1-1 στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της 2ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League.

Εμφανώς βελτιωμένος σε σχέση με την προ ημερών ήττα του και τον αποκλεισμό στο Κύπελλο από τους Θεσσαλούς, ο «Γηραιός» προηγήθηκε με τον Νανού (27’) κι ήλεγχε το παιχνίδι, ως την αποβολή του Βίτορ Μιρ (54’). Μισή ώρα αργότερα, ο Ματίας Γκονζάλες, που είχε περάσει ως αλλαγή στο ματς, έσωσε τον βαθμό για την ομάδα του Κώστα Μπράτσου.

Το παιχνίδι είχε καλό ρυθμό στο ξεκίνημά του. Ο Κόλιτς (5’) δεν μπόρεσε να βρει την μπάλα στην επικίνδυνη σέντρα-σουτ του Νανού ενώ, στην άλλη πλευρά, ο Αθανασιάδης χρειάστηκε να επέμβει στο δυνατό σουτ του Τζόκα (8’). Ανάλογο σκηνικό επαναλήφθηκε και στο 17’, με «νικητή» και πάλι τον Έλληνα τερματοφύλακα για να έρθει δέκα λεπτά μετά το 0-1. Ο Κόλιτς εκτέλεσε φάουλ πάνω στο τοίχος, αλλά στην επαναφορά με αριστερό «κεραυνό» ο Νανού άφησε… άγαλμα τον Σιαμπάνη.

Οι γηπεδούχοι απείλησαν με κεφαλιά του Ες Σαουμπί (31’) ενώ ο Σιαμπάνης επενέβη έγκαιρα στη διαγώνια μπαλιά του Σόρια (40’), στην τελευταία αξιόλογη φάση του πρώτου μέρους. Στο ξεκίνημα του δεύτερου, ο Κώστας Μπράτσος προχώρησε σε διπλή αλλαγή θέλοντας να αλλάξει τη ροή του αγώνα.

Η οποία άλλαξε, αλλά λόγω της κόκκινης κάρτας του Μιρ (54’) έπειτα από παρέμβαση του VAR (Δημήτρης Μόσχου, Αλέξανδρος Κατσικογιάννης) και on field review από τον Σταύρο Τσιμεντερίδη. Ο Βραζιλιάνος σήκωσε ψηλά το πόδι σε διεκδίκηση της μπάλας με τον Σιαμπάνη που είχε βγει μακριά από την εστία του. Στις διαμαρτυρίες των ανθρώπων του Ηρακλή, μάλιστα, αποβλήθηκε με δυο κίτρινες και ο Ματζάρι που βρέθηκε να παρακολουθεί το παιχνίδι από τη φυσούνα.

Το σκηνικό μεταφέρθηκε εξ ολοκλήρου στην περιοχή του Αθανασιάδη. Ο Τζόκα αστόχησε (56’) στο φάουλ που επιχείρησε, ο Ες Σαουμπί (65’) στην κεφαλιά του ενώ στο 75’ ο Ουρτάδο με προβολή απώλεσε σπουδαία ευκαιρία για τον Βόλο. Για να έρθει στο 84’ η ισοφάριση μετά από φάση διαρκείας.

Σέντρα από τα αριστερά, ο Νανού απομάκρυνε με το κεφάλι, ο Γκονζάλες σούταρε, ο Αθανασιάδης δεν απέκρουσε καλά, με την μπάλα να περνάει – σύμφωνα με διαιτητή, βοηθό και VAR – εξ ολοκλήρου τη γραμμή του τέρματος, προτού την απομακρύνει ο Βούρος, για το τελικό 1-1.

Αν και αμφότερες οι ομάδες άγγιξαν τη νίκη, ο Ηρακλής με τον Κούστα (90’+3’) κι ο Βόλος με τον Γκονζάλες (90’+6’), εν τέλει συμβιβάστηκαν με τον πρώτο τους βαθμό στο φετινό πρωτάθλημα.

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (Κοζάνης)

Κίτρινες: Ουρτάδο, Γρόσδης, Μπαρέ, Ρεφατλάρι – Καϊμπουέ, Νιζέ, Κόλιτς.

Κόκκινες: Βίτορ Μιρ (54’)

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΒΟΛΟΣ ΝΠΣ (Κώστας Μπράτσος): Σιαμπάνης, Μύγας (46’ Γκονζάλες), Γρόσδης, Ες Σαουμπί, Κάργας, Τσοκάνης (63’ Χαραλαμπόγλου), Τζόκα, Μπαρέ (69’ Κόμπα), Φουρτάδο (46’ Κρεσπί), Ουρτάδο, Λάμπρου.

ΗΡΑΚΛΗΣ (Βάλτερ Ματζάρι): Αθανασιάδης, Βούρος, Πίνια, Ρος, Σόρια (78’ Μουνιόθ), Νανού, Καϊμπουέ (72’ Κράιντς), Σουρλής (82’ Τσάκλα), Νιζέ (72’ Ροντρίγκεζ), Μιρ, Κόλιτς (72’ Κούστα).

πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ