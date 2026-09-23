Λιβάνιος: Απέστειλε αίτημα στον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνηθεί πιθανή νοθεία στις εκλογές, μετά τις καταγγελίες Βελόπουλου

Αίτημα να διερευνηθούν τα λεγόμενα του προέδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκου Βελόπουλου, για νοθεία στις εκλογές, απέστειλε στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου ο υπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος, όπως ενημέρωσε σήμερα Τετάρτη (23/9) την Βουλή.

«Αυτή η κυβέρνηση, αλλά εγώ ιδίως προσωπικά, δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», είπε ο υπουργός Εσωτερικών και κατέθεσε στα πρακτικά τις δύο επιστολές του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Ο κ. Λιβάνιος κατέθεσε στα πρακτικά και την έκθεση των εμπειρογνωμόνων για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη του ΟΑΣΕ, για τις εκλογές του Μαϊου του 2023 και -όπως σημείωσε- όλα τα ευρήματα σχετίζονται με δευτερεύοντα θέματα αλλά κανένα με την εκλογική διαδικασία και την καταμέτρηση.

«Το έργο των εκλογών είναι το πιο απαιτητικό έργο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Είναι ένα έργο το οποίο έχει μηδέν περιθώριο σφάλματος. Φανταστείτε, το βράδυ των εκλογών, οκτώ η ώρα, αντί να βλέπουμε αποτελέσματα να βλέπουμε μαύρο. Γι’ αυτόν τον λόγο, όλοι οι υπουργοί των Εσωτερικών, όλων των κομμάτων, ανεξαρτήτως αν είναι πολιτικοί ή υπηρεσιακοί, πάνε σε μια ασφάλεια ενός δοκιμασμένου δρόμου και βάζουν την υπογραφή τους, ίσως στην πιο σημαντική σύμβαση (σ.σ. μετάδοση αποτελεσμάτων), που έχει να κάνει με τη λειτουργία της δημοκρατίας και τη μετάδοση των αποτελεσμάτων και όχι την καταμέτρηση», ανέφερε ο κ. Λιβάνιος.

Στη Βουλή συζητήθηκε επίκαιρη ερώτηση του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά με θέμα «Σύγκρουση συμφερόντων της εταιρείας Singular Logic για την ενδεχόμενη ανάληψη της πληροφορικής υποστήριξης για τη συγκέντρωση, την ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών». Ο κ. Σαλμάς κάλεσε, ειδικότερα, τον παριστάμενο υπουργό να απαντήσει εάν θεωρεί ότι υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων για την ανάθεση στην εταιρεία Singular Logic της πληροφορικής υποστήριξης για την συγκέντρωση, ασφαλή μετάδοση, επεξεργασία και δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων των επόμενων εθνικών εκλογών και εάν υπάρχει προετοιμασία και αναζήτηση εναλλακτικής λύσης από το υπουργείο Εσωτερικών, δεδομένου ότι η εταιρεία ανέλαβε μαζί με άλλες εταιρείες έργο αξίας 22 εκατομμυρίων από τον ΟΔΑΠ του υπουργείου Πολιτισμού το 2024 και ότι ο όμιλος στον οποίον ανήκει ανέλαβε με φωτογραφικό διαγωνισμό και άλλα έργα του Δημοσίου.

Εκ προοιμίου, πάντως, ο κ. Σαλμάς έσπευσε να υπογραμμίσει ότι η επίκαιρη ερώτησή του «δεν έχει καμία μομφή για καμία πράξη του υπουργείου Εσωτερικών αλλά έχει τη μορφή ενός προβληματισμού».

Ο υπουργός Εσωτερικών απάντησε ότι:

– Το υπουργείο δεν έχει την ευθύνη για τις διαγωνιστικές διαδικασίες που ακολουθούνται στις αναθέσεις από άλλα υπουργεία και τόνισε ότι υπάρχει η Ενιαία Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων και το Ελεγκτικό Συνέδριο που κρίνουν τις συμβάσεις αναλυτικά σε όλους τους διαγωνισμούς.

– Από τον Γεώργιο Ράλλη, μετέπειτα τον Ανδρέα Παπανδρέου, τον Ιωάννη Γρίβα, τον Ξενοφώντα Ζολώτα, τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, τον Κώστα Σημίτη, τον Κώστα Καραμανλή, τον Γιώργο Παπανδρέου, τον Αντώνη Σαμαρά, τον Λουκά Παπαδήμο, τον Αλέξη Τσίπρα και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, δηλαδή από το 1981 και μετά, όλες οι κυβερνήσεις των εν λόγω πρωθυπουργών ανέθεσαν στη συγκεκριμένη εταιρεία το έργο μετάδοσης των αποτελεσμάτων των εκλογών.

– Το έργο της εταιρείας Singular Logic δεν αφορά στην καταμέτρηση εκλογικών αποτελεσμάτων, η οποία γίνεται στα εκλογικά τμήματα παρουσία δικαστικού αντιπροσώπου. Βάσει, δε, της εκλογικής νομοθεσίας, τα επίσημα αποτελέσματα εκδίδονται από τα Πρωτοδικεία. Η εταιρεία Singular Logic εκείνο που κάνει είναι η δημιουργία ενός καναλιού ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών σταθμών, ώστε το βράδυ των εκλογών να «μη γίνουμε…φοιτητικές εκλογές και βγάζει ο καθένας τα δικά του αποτελέσματα». Είναι χαρακτηριστική η επισήμανση του υπουργού Εσωτερικών ότι είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τη δημοκρατία ότι στις 20:30 έχουμε το τελικό αποτέλεσμα, γνωρίζει ο ελληνικός λαός τι ψήφισε και δρομολογούνται οι ανάλογες πολιτικές εξελίξεις.

– Για τα επίσημα αποτελέσματα υπάρχει η κεντρική εφορευτική επιτροπή, με τη συμμετοχή αρεοπαγιτών και ανωτάτων στελεχών του υπουργείου Εσωτερικών. Είναι η κεντρική εφορευτική επιτροπή που βγάζει τα αποτελέσματα, την κατανομή των εδρών και αποστέλλει το πρακτικό στον Άρειο Πάγο για την ανακήρυξη.

– Στο πλαίσιο της συζήτησης σε σχέση με την εταιρεία Singular Logic είναι εύλογα τα ρητορικά ερωτήματα αν θα υπήρχε ποτέ σοβαρή εταιρεία και με εμπειρία η οποία θα καταστρεφόταν επιχειρώντας αλλοίωση στη μετάδοση (σ.σ. όχι στην καταμέτρηση) των εκλογικών αποτελεσμάτων. Επίσης, σε ποιο σημείο θα μπορούσε να γίνει κάτι τέτοιο και αν τίθεται ζήτημα αδιάβλητου εκλογών.

«Προφανώς δεν έχει τεθεί ιστορικά, από το 1981, θέμα του αδιάβλητου των εκλογών και ούτε έχει αμφισβητηθεί η παρουσία και η συμμετοχή της εταιρείας Singular Logic. Να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό. Όμως, από την άλλη, το να έχουμε μια εταιρεία και έναν όμιλο που είναι ο εθνικός συμβαλλόμενος με ένα υπουργείο με δεκάδες εκατομμύρια, χωρίς να συμμετέχουν άλλες εταιρείες, έχω δηλώσει κατ’ επανάληψη ότι ενοχλούμαι με αυτό», απάντησε ο κ. Σαλμάς. Ο βουλευτής ανέφερε, μάλιστα, αυτό ότι το ζήτημα ήταν και η αφορμή για τη διαγραφή του γιατί εξέφρασε τη διαφωνία του για τον τρόπο που το υπουργείο Πολιτισμού κάνει αυτές τις απευθείας αναθέσεις και τους φωτογραφικούς διαγωνισμούς. Αναγνώρισε, ωστόσο, ότι αυτό είναι ένα ζήτημα που δεν αφορά τον υπουργό Εσωτερικών, «αφορά την κ. Μενδώνη». Ταυτοχρόνως, όμως, σημείωσε ότι τίθεται μία «παράπλευρη απορία», που έχει να κάνει με τις εταιρείες που συμπράττουν με τη Singular Logic και «παίρνουν έργα από αυτούς τους διαγωνισμούς που είναι φωτογραφικοί, δεδομένου ότι δεν υπάρχει καμία άλλη αντιπρόταση για την ανάληψη έργου, δεν φαίνεται να υπάρχει καμία άλλη εταιρεία πληροφορικής να διεκδικήσει την ανάληψη έργου αλλά υπάρχει μόνο μια κοινοπραξία, η οποία πάντα παίρνει αυτά τα έργα και αυτό δεν φαίνεται καθόλου…αθώο». Υπό αυτό το πρίσμα, ο κ. Σαλμάς παρατήρησε ότι «καλό θα ήταν να μην είμαστε τόσο εξαρτημένοι από μια εταιρεία η οποία από το 1981 και εντεύθεν μπορεί να παίρνει απευθείας ανάθεση 5 εκατομμυρίων κάθε φορά που γίνονται εκλογές και αν γίνουν δύο εκλογικές αναμετρήσεις 10 εκατομμύρια ευρώ». Καταλήγοντας, ο βουλευτής αναρωτήθηκε γιατί το υπουργείο Εσωτερικών δεν κάνει μία πρόσκληση-διαγωνισμό, ώστε να υπάρξουν και άλλες εταιρείες με την ίδια αποτελεσματικότητα, με την ίδια τεχνολογική και τεχνική δυνατότητα, με τις οποίες το υπουργείο να διαπραγματευτεί ώστε να υποστηρίξουν αυτό το έργο και όχι να γίνεται απευθείας ανάθεση αυτού του έργου.

«Χαίρομαι που διαχωρίσατε τη θέση σας και δεν ακολουθήσατε το παραλήρημα που ακούσαμε, ιδίως από τον κ. Βελόπουλο», σχολίασε ο υπουργός Εσωτερικών και ενημέρωσε την εθνική αντιπροσωπεία ότι όπως έπραξε και τον Ιούνιο του 2024, έτσι και τώρα, δηλαδή στις 18 Σεπτεμβρίου του 2026, ζήτησε από τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου να διερευνήσει τα λεγόμενα του κ. Βελόπουλου για νοθεία στις εκλογές. «Αυτή η κυβέρνηση, αλλά εγώ ιδίως προσωπικά, δεν θα αφήσω καμία σκιά για το θέμα των εκλογών», τόνισε ο κ. Λιβάνιος και κατέθεσε στα πρακτικά τις δύο επιστολές του προς τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου.

Σε σχέση με τις αναθέσεις από άλλα υπουργεία, ο υπουργός Εσωτερικών επεσήμανε ότι η Singular Logic, με άλλες εταιρικές μορφές με τις οποίες λειτουργεί, έχει παράδοση να παίρνει μεγάλα έργα στο Δημόσιο, όπως το περιουσιολόγιο το 2006, το back-off στο ΓΛΚ το 2005, το σύστημα του ΠΕΣΥΠ Κεντρικής Μακεδονίας και Ηπείρου την ίδια χρονική περίοδο, το πληροφοριακό σύστημα του Κτηματολογίου, το σύστημα ΗΦΑΙΣΤΟΣ για τα καύσιμα το 2008. Συνεπώς, όπως είπε, είναι μία εταιρεία για την οποία δεν μπήκε αντικειμενικό θέμα για την αξία της.

Τέλος, ο κ. Λιβάνιος υπογράμμισε ότι αποτελεί πολύ μεγάλη βελτίωση στη διαφάνεια των εκλογών το γεγονός ότι τα κόμματα έχουν πρόσβαση στα αποτελέσματα μόλις αυτά σκανάρονται από τις Περιφέρειες.