Φωτιά σε αυτοκινητάμαξα στον Άγιο Στέφανο – Βίντεο αναγνώστη

Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου σε όχημα μεταφοράς αυτοκινήτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου, με αποτέλεσμα σοβαρές υλικές ζημιές στα μεταφερόμενα οχήματα.

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φωτιά Άγιος Στέφανος
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά εκδηλώθηκε σε όχημα μεταφοράς αυτοκινήτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.
  • Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν πολύ γρήγορα τη φωτιά, πριν επεκταθεί. Δύο αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.
  • Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου, ενώ διακόπηκε η κυκλοφορία στον παράδρομο της εθνικής οδού.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά εκδηλώθηκε το πρωί της Τρίτης 14 Ιουλίου σε όχημα μεταφοράς οχημάτων στον παράδρομο της Εθνικής Οδού στο ρεύμα προς Λαμία, στο ύψος του Αγίου Στεφάνου.

Στο σημείο έσπευσαν τέσσερα οχήματα με 12 πυροσβέστες που κατάφεραν να σβήσουν πολύ γρήγορα τη φωτιά, πριν επεκταθεί.

Η αυτοκινητάμαξα  μετέφερε δύο αυτοκίνητα που υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν και μέλη του Συλλόγου Εθελοντών Πολιτικής Προστασίας Αγίου Στεφάνου.  Η ομάδα συνέβαλε στο έργο του Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας με δύο πυροσβεστικά οχήματα του Συλλόγου και επτά εθελοντές.

Λόγω του περιστατικού, διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στον παράδρομο της εθνικής οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας στο σημείο.

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