Φωτιά στο Αλιβέρι: «Οι φλόγες είναι 300 μέτρα από τα σπίτια» λέει ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος στο enikos.gr

Μεγάλη δασική πυρκαγιά έχει ξεσπάσει στην περιοχή Λάτα στο Αλιβέρι Εύβοιας, με τις φλόγες να βρίσκονται περίπου 300 μέτρα από διάσπαρτα σπίτια και μια ξυλουργική επιχείρηση. Εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της περιοχής Προφήτης Ηλίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς το Αλιβέρι.

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φωτιά αλιβέρι
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μία ανάσα από τα σπίτια βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρει της Εύβοιας.
  • Ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κύμης Αλιβερίου, Νίκος Μαστροκώστας, δήλωσε στο enikos.gr ότι «η πυρκαγιά καίει σε διάφορα σημεία» και «έχει φουντώσει», ενώ πνέουν άνεμοι 4 μποφόρ.
  • Εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της περιοχής Προφήτης Ηλίας, καλώντας τους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Αλιβέρι.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μία ανάσα από τα σπίτια βρίσκεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα στην περιοχή Λάτα, στο Αλιβέρει της Εύβοιας.

«Η πυρκαγιά καίει σε διάφορα σημεία. Φάνηκε να πηγαίνει καλύτερα, αλλά τώρα έχει φουντώσει. Την έχουμε βέβαια κυκλώσει από παντού. Στην περιοχή υπάρχουν λίγα διάσπαρτα σπίτια και μια ξυλουργική επιχείρηση. Η φωτιά είναι περίπου 300 μέτρα από εκεί» είπε στο enikos.gr ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος Κύμης-Αλιβερίου Νίκος Μαστροκώστας.

Όπως ανέφερε, στην περιοχή πνέουν άνεμοι εντάσεως 4 μποφόρ.

Σημειώνεται ότι πριν από λίγο εστάλη μήνυμα από το 112 για την εκκένωση της περιοχής Προφήτης Ηλίας.  «Δασική πυρκαγιά στην περιοχή σας. Αν βρίσκεστε στην περιοχή Προφήτης Ηλίας Αλιβερίου απομακρυνθείτε προς Αλιβέρι Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών», αναφέρεται στο μήνυμα που εστάλη σε κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

 

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