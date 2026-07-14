Παρίσι: Εντυπωσιακό χάκα από τα υπερπόντια γαλλικά στρατεύματα στην Αψίδα του Θριάμβου – ΒΙΝΤΕΟ

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Μια από τις πιο αναπάντεχες και καθηλωτικές στιγμές της φετινής στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εορτασμών στο Παρίσι.

Με φόντο την εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου και κάτω από τα βλέμματα των χιλιάδων θεατών που είχαν κατακλύσει την Place de l’Étoile, τα γαλλικά στρατεύματα των υπερπόντιων εδαφών έφεραν τον ρυθμό και την ενέργεια του Ειρηνικού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

🇫🇷 Les ultramarins du 11e régiment d’infanterie de marine font un haka devant l’Arc de Triomphe#14Juillet #fetenationale pic.twitter.com/Mm6pfnywjV — franceinfo (@franceinfo) July 14, 2026



Συγκεκριμένα, οι στρατιώτες των υπερπόντιων εδαφών, που ανήκουν στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού Πεζοναυτών, πραγματοποίησαν ένα παραδοσιακό πολυνησιακό χάκα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια θέαμα πριν πάρουν τη θέση τους για την παρέλαση.