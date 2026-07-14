Παρίσι: Εντυπωσιακό χάκα από τα υπερπόντια γαλλικά στρατεύματα στην Αψίδα του Θριάμβου – ΒΙΝΤΕΟ

Μια απρόσμενη και καθηλωτική στιγμή εκτυλίχθηκε στο Παρίσι λίγο πριν την έναρξη της στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης. Γαλλικά στρατεύματα από τα υπερπόντια εδάφη, συγκεκριμένα το 11ο Σύνταγμα Πεζικού Πεζοναυτών, πραγματοποίησαν ένα εντυπωσιακό παραδοσιακό χάκα μπροστά στην Αψίδα του Θριάμβου, μεταφέροντας τον ρυθμό του Ειρηνικού στην γαλλική πρωτεύουσα.

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Διεθνή Νέα

Ημέρα της Βαστίλης χάκα
Πηγή: Χ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια αναπάντεχη και καθηλωτική στιγμή εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εορτασμών για την Ημέρα της Βαστίλης στο Παρίσι, με φόντο την Αψίδα του Θριάμβου.
  • Τα γαλλικά στρατεύματα των υπερπόντιων εδαφών, συγκεκριμένα το 11ο Σύνταγμα Πεζικού Πεζοναυτών, πραγματοποίησαν ένα παραδοσιακό πολυνησιακό χάκα.
  • Το θέαμα προσέφερε ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια θέαμα, φέρνοντας τον ρυθμό του Ειρηνικού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.

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Μια από τις πιο αναπάντεχες και καθηλωτικές στιγμές της φετινής στρατιωτικής παρέλασης για την Ημέρα της Βαστίλης εκτυλίχθηκε λίγο πριν από την επίσημη έναρξη των εορτασμών στο Παρίσι.

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Με φόντο την εμβληματική Αψίδα του Θριάμβου και κάτω από τα βλέμματα των χιλιάδων θεατών που είχαν κατακλύσει την Place de l’Étoile, τα γαλλικά στρατεύματα των υπερπόντιων εδαφών έφεραν τον ρυθμό και την ενέργεια του Ειρηνικού στην καρδιά της γαλλικής πρωτεύουσας.


Συγκεκριμένα, οι στρατιώτες των υπερπόντιων εδαφών, που ανήκουν στο 11ο Σύνταγμα Πεζικού Πεζοναυτών, πραγματοποίησαν ένα παραδοσιακό πολυνησιακό χάκα, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό και γεμάτο ενέργεια θέαμα πριν πάρουν τη θέση τους για την παρέλαση.

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